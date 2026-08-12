John Galliano primește prima mare retrospectivă la The Met

În primăvara lui 2027, The Metropolitan Museum of Art din New York îi dedică prima mare expoziție muzeală din carieră, John Galliano: Horizons, un proiect care explorează unul dintre cele mai influente trasee creative ale ultimelor patru decenii și relația dintre valoarea artistică și responsabilitatea etică.
Deschisă între 9 mai 2027 și 9 ianuarie 2028, expoziția reunește piese vestimentare, accesorii, schițe, caiete de cercetare și materiale de arhivă, urmărind evoluția designer-ului de la colecția de absolvire Les Incroyables (1984), până la anii petrecuți la Givenchy, Christian Dior și Maison Margiela, încheindu-se cu apreciata colecție Artisanal Primăvară–Vară 2024.
Mai mult decât o retrospectivă, Horizons explorează mecanismul creativ al lui Galliano. Pentru designer, fiecare colecție pornește din întâlnirea unor referințe culturale diverse, istorie, artă, teatru, literatură sau memorie, pe care le transformă într-un univers vizual unic. Moda devine astfel un limbaj construit prin imaginație și conexiuni neașteptate.
Expoziția nu evită nici episodul care i-a redefinit cariera. Prima secțiune, Bearings, abordează comentariile antisemite, rasiste și discriminatorii făcute de Galliano în 2010 și 2011, concedierea sa de la Christian Dior și perioada de recuperare care a urmat. În locul unei povești despre cădere și reabilitare, The Met propune o reflecție asupra modului în care excelența artistică și responsabilitatea morală se intersectează.
Ultimele două capitole urmăresc procesul creativ al designer-ului, de la schițe și caiete de inspirație până la ținutele finale, oferind o privire rară asupra felului în care ia naștere o colecție.
După Yves Saint Laurent și Rei Kawakubo, John Galliano devine doar al treilea designer aflat în viață căruia Costume Institute îi dedică o expoziție monografică de asemenea amploare.