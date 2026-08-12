John Galliano primește prima mare retrospectivă la The Met

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 aug. 2026, 09:12

În primăvara lui 2027, The Metropolitan Museum of Art din New York îi dedică prima mare expoziție muzeală din carieră, John Galliano: Horizons, un proiect care explorează unul dintre cele mai influente trasee creative ale ultimelor patru decenii și relația dintre valoarea artistică și responsabilitatea etică.

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