Meteorologii au extins și prelungit CODUL ROȘU de caniculă

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România intră în cea mai severă secvență de caniculă a verii: temperaturi de 41°C, nopți tropicale și instabilitate atmosferică puternică Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi noi avertizări de cod roșu, portocaliu și galben, extinse și prelungite până pe 9 august, pe fondul unui val de căldură care se intensifică și aduce temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.