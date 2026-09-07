Glamourul de covor roșu devine accesibil. H&M anunță o nouă colaborare de designer cu Elie Saab

Scris de Andreea Damian Publicat: 7 sept. 2026, 14:44

După colaborări care au dat fiori pasionaților de modă , H&M a reușit să achiziționeze o altă creație importantă. Pentru colecția sa de toamnă 2026, brandul suedez l-a invitat pe Elie Saab să-și aducă legendarul glamour unui public mai larg.

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