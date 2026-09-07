Glamourul de covor roșu devine accesibil. H&M anunță o nouă colaborare de designer cu Elie Saab

După colaborări care au dat fiori pasionaților de modă , H&M a reușit să achiziționeze o altă creație importantă. Pentru colecția sa de toamnă 2026, brandul suedez l-a invitat pe Elie Saab să-și aducă legendarul glamour unui public mai larg.
Colecția Elie Saab x H&M, disponibilă începând cu 22 octombrie, promite să transforme visul rochiilor de covor roșu în realitate pentru femeile din mediul urban, oferind piese inspirate din estetica luxoasă a designerului la prețuri accesibile.
Designerul Elie Saab, celebru pentru rochiile sale de seară purtate de vedete precum Zendaya, Olivia Dean și Eva Longoria, lansează o colecție capsulă în colaborare cu H&M. Această inițiativă aduce stilul său iconic, asociat de obicei cu evenimentele de covor roșu, într-o zonă de prețuri mult mai accesibilă publicului larg. Colecția va fi disponibilă începând cu data de 22 octombrie, oferind fanelor modei o șansă unică de a deține o piesă semnată de designerul libanez.
Glamourul de covor roșu devine accesibil
Colaborarea dintre Elie Saab și H&M reprezintă un moment important în industria modei, democratizând accesul la designul de lux. Elie Saab este recunoscut la nivel mondial pentru estetica sa opulentă, caracterizată prin broderii elaborate, siluete fluide și materiale prețioase. Până acum, creațiile sale erau rezervate în mare parte celebrităților și evenimentelor de gală, prețurile fiind pe măsura exclusivității. Prin această colecție, H&M continuă tradiția colaborărilor cu designeri de top, oferind piese inspirate din viziunea lui Saab, dar adaptate pentru un public mai larg și un buget mai prietenos. Nu au fost comunicate detalii specifice despre numărul de piese sau categoriile de produse incluse în colecție, însă se anticipează că vor fi prezente elemente cheie ale stilului Saab, cum ar fi rochii elegante, fuste vaporoase și topuri sofisticate.
De ce contează această colaborare pentru public
Pentru femeile din mediul urban, cu vârste cuprinse între 25 și 50 de ani, această colecție reprezintă o oportunitate de a-și îmbogăți garderoba cu piese care emană eleganță și rafinament, fără a face un efort financiar considerabil. Este o șansă de a experimenta o parte din magia covorului roșu în viața de zi cu zi, fie că este vorba de o ocazie specială sau de o simplă ieșire în oraș. Colaborările de acest gen au un impact semnificativ asupra percepției modei de lux, făcând-o mai puțin intimidantă și mai relevantă pentru consumatorul obișnuit. De asemenea, ele contribuie la educarea publicului în privința designului de înaltă calitate și a esteticii distincte a unui creator.
De-a lungul anilor, brandul suedez a adus în magazinele sale colecții semnate de nume mari precum Stella McCartney, Viktor & Rolf, Roberto Cavalli, Comme des Garçons, Lanvin, Versace, Marni, Maison Margiela, Isabel Marant, Alexander Wang, Balmain și Kenzo.