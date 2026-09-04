Khamrah Lattafa în sezonul rece: de ce parfumul se potrivește perfect toamna și iarna

Scris de Tabu Publicat: 4 sept. 2026, 08:32

Toamna și iarna sunt anotimpurile în care parfumurile orientale își dezvăluie cel mai bine personalitatea. Temperaturile scăzute permit notelor intense să evolueze lent pe piele, iar aromele calde și condimentate creează o senzație de confort pe care parfumurile foarte fresh nu o pot oferi în aceeași măsură. Printre creațiile care au atras atenția iubitorilor de parfumuri arabești în ultimii ani se află și Khamrah Lattafa, un parfum unisex apreciat pentru combinația dintre dulceața gourmand, condimentele orientale și baza profundă, cu accente lemnoase. Este genul de parfum care nu trece neobservat, dar care reușește în același timp să ofere eleganță și rafinament. Tocmai de aceea, multe persoane îl aleg în lunile reci, atunci când își doresc o aromă persistentă, caldă și memorabilă.

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