Castlemap: harta interactivă a castelelor din lume. România are 121 de locații

Turiștii au la dispoziție o nouă unealtă, o harta interactivă cu aproape toate castelele, palatele și cetățile și ruinele din întreaga lume. România figurează cu 121 de locații.
Castlemap este o hartă interactivă gratuită care localizează 6.653 de castele, fortărețe și palate din 140 de țări. Fiecare locație include o fotografie reală, secolul în care a fost construit obiectivul și o scurtă prezentare a istoriei acestuia.
Proiectul se bazează pe date deschise și pe contribuții colective (crowdsourcing), preluând coordonate din Wikidata, imagini din Wikimedia Commons și informații istorice din Wikipedia.
Un aspect esențial este faptul că sistemul scanează 22 de ediții ale Wikipediei în alte limbi decât engleza. Astfel, un „burg” german sau un „castello” italian care nu dispune de documentație în limba engleză, de exemplu, și-a găsit locul binemeritat pe hartă.
Spania ocupă primul loc în lume cu 500 de obiective pe Castlemap (fortărețe, palate, conace și ruine, precum și castele), fiind urmată îndeaproape de Germania, cu 471, și de Franța, cu 452.
Japonia e singura țară din Top 10 din afara Europei, devansând Marea Britanie cu 297 de obiective față de 265.
În Romania, Castlemap listeaza 121 de locații: 37 de castele, 30 de fortărețe, 29 de palate și conace și 25 de ruine.
Evident, cel mai faimos castel din România este Castelul Bran, aflat pe locul 42 la nivel mondial. Umează Palatul Parlamentului și Castelul Peleș.