Castlemap: harta interactivă a castelelor din lume. România are 121 de locații

Publicat 18 sept. 2026, 09:58 Actualizat 18 sept. 2026, 10:21

Turiștii au la dispoziție o nouă unealtă, o harta interactivă cu aproape toate castelele, palatele și cetățile și ruinele din întreaga lume. România figurează cu 121 de locații.

Distribuie articolul