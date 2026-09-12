Doliu în muzică! Cântărețul Giorgos Mazonakis a murit la 54 de ani. Anchetă uriașă la Atena

Scris de Tabu

Publicat 12 sept. 2026, 07:59 Sursă Realitatea PLUS

Cunoscutul cântăreț grec Giorgos Mazonakis a murit la vârsta de doar 54 de ani în urma unui infarct suferit într-un cabinet medical privat din Atena. Serviciul de urgență a fost solicitat după producerea stopului cardiac, iar un salvator a intervenit la fața locului înainte de sosirea ambulanței.

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