PEOPLE· 1 min citire
Doliu în muzică! Cântărețul Giorgos Mazonakis a murit la 54 de ani. Anchetă uriașă la Atena
Giorgos Mazonakis/ Captură foto
Publicat12 sept. 2026, 07:59
SursăRealitatea PLUS
Cunoscutul cântăreț grec Giorgos Mazonakis a murit la vârsta de doar 54 de ani în urma unui infarct suferit într-un cabinet medical privat din Atena. Serviciul de urgență a fost solicitat după producerea stopului cardiac, iar un salvator a intervenit la fața locului înainte de sosirea ambulanței.
Citește și
- 09:45Mesajul tulburător postat de Mădălina Apostol înainte de a muri
- 09:07Céline Dion a susținut primul concert după o pauză de 6 ani. Artista, răvășitoare pe scenă în creații Dior și Givenchy
- 08:23Roxana Ciuhulescu, mesaj sfâșietor după ce și-a înmormântat mama: „A fost cea mai dureroasă săptămână din viața mea”
- 08:14Monica Gabor, declarații dureroase după moartea Mădălinei Apostol
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Tabu și pe Google News