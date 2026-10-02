Gestul făcut de Nick Rădoi la două săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol

Nick Rădoi a revenit în mediul online, la mai bine de două săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol.
El a publicat un videoclip în care a apărut alături de iubita lui, plimbându-se de mână, pe plajă. Filmulețul a emoționat pe toată lumea, pierderea Mădălinei venind ca un șoc pentru cei care au cunoscut-o și au urmărit-o.
Totodată, acesta a acordat un interviu în care a explicat că nu are niciun regret cu privire la relația cu Mădălina, deoarece nu i-a greșit cu nimic.
„Eu am fost lângă ea. Am iubit-o, nu i-am făcut rău, nu mă simt vinovat și nu o să mă simt vinovat de ceva, pentru că nu există în viața mea și în relația mea cu Mădălina ceva care să mă afecteze că undeva poate am greșit cu ceva”, a spus acesta la SpyNews TV Live.
De ce Nick Rădoi și Mădălina Apostol nu au ajuns niciodată la altar
Mădălina Apostol s-a stins din viață într-un mod tragic, iar vestea a lăsat în urmă multă durere. Nick Rădoi a revenit de urgență în România pentru a fi alături de familia acesteia în aceste momente extrem de dificile.
În ultima perioadă au apărut informații potrivit cărora Nick Rădoi și Mădălina Apostol nu ar mai fi format un cuplu de ceva timp, însă cei doi ar fi păstrat legătura și o relație apropiată. Informațiile vehiculate de persoane din anturajul lor au venit în contextul în care Mădălina ar fi trecut printr-o perioadă dificilă.
Una dintre cele mai dificile întrebări pentru Nick Rădoi a fost cea legată de căsătorie. Deși relația lor a fost una importantă, cei doi nu au ajuns niciodată în fața altarului.
„E o întrebare prea grea pentru mine. Am lăsat timpul să treacă și, din cauza că eram mereu împreună, apoi m-am îmbolnăvit, multe s-au schimbat”, a mărturisit omul de afaceri.
Întrebat dacă, în cazul în care ar putea da timpul înapoi, ar fi făcut acest pas pentru Mădălina, Nick Rădoi a oferit un răspuns emoționant.
„Știi că sunt un om sincer. Întotdeauna când ai pe cineva lângă tine care își dă viața pentru tine, e imposibil să nu faci acest pas”, a spus Nick Rădoi, cu emoție în glas.