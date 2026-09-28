Adevăratul motiv pentru care Emily Burghelea s-a mutat înapoi în România după doar o lună de locuit în Tenerife

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 sept. 2026, 11:14

La doar aproximativ o lună după ce anunța că lasă România în urmă pentru o nouă viață în Spania, Emily Burghelea s-a întors în țară împreună cu soțul și copiii. Familia se stabilise în Tenerife, însă planurile s-au schimbat rapid.

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