Ce spune Codruța Filip despre o nouă relație: „Sunt foarte bine. Mă bucur de prezent”

Scris de Andreea Damian Publicat: 25 sept. 2026, 13:16

Codruța Filip a divorțat oficial de Valentin Sanfira, la începutul acestui an, după ce relația lor se terminase la finalul anului 2025, chiar în preajma Crăciunului, după cum a afirmat vedeta.

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