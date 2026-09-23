Scandal uriaș pentru moștenirea lui Dolly Parton

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 sept. 2026, 12:59

Imperiul financiar al legendarei Dolly Parton este zguduit de un scandal judiciar la scurt timp după trecerea acesteia în neființă. Managerul artistei cere un ordin de protecție împotriva nepotului cântăreței, acuzat de șantaj, mesaje de intimidare și amenințări de distrugere a brandului.

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