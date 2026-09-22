Gabriela Lucuțar a dezvăluit costurile înmormântării Mădălinei Apostol

Scris de Andreea Damian Publicat: 22 sept. 2026, 09:46

Gabriela Lucuțar a explicat că nu deține toate informațiile referitoare la organizarea înmormântării Mădălinei Apostol și nici despre costurile exacte, însă, pe baza experienței sale, a făcut o estimare.

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