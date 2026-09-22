Gabriela Lucuțar a dezvăluit costurile înmormântării Mădălinei Apostol

Gabriela Lucuțar a explicat că nu deține toate informațiile referitoare la organizarea înmormântării Mădălinei Apostol și nici despre costurile exacte, însă, pe baza experienței sale, a făcut o estimare.
Potrivit acesteia, sicriul ales pentru Mădălina Apostol ar fi fost unul dintr-o categorie superioară, iar prețul acestuia s-ar putea situa între 4.000 și 5.000 de euro.
„A fost un sicriu destul de scump. În jur de 5.000 de euro. Cu siguranță 4.000-5.000 de euro. Este un Prezident alb, în două capace”, a explicat aceasta.
Gabriela Lucuțar a adăugat că, din punctul său de vedere, ceremonia a fost una peste medie din punct de vedere al organizării, dar a subliniat că nu cunoaște toate costurile, în special pe cele legate de aranjamentele florale.
Un alt aspect comentat de specialista în servicii funerare a fost folosirea unui capac frigorific. Gabriela Lucuțar a explicat că un astfel de sistem este amplasat deasupra sicriului și presupune îndepărtarea capacelor acestuia.
Ea a precizat că, din imaginile pe care le-a văzut în presă, nu a putut confirma dacă acel dispozitiv era instalat în momentul realizării fotografiilor.
„Înțeleg că i-au pus capac frigorific, dar eu, prin pozele din presă, nu am văzut capacul frigorific pus. Ca să pui capacul frigorific, să stea la rece, trebuie date capacele jos”, a explicat aceasta.
Gabriela Lucuțar a vorbit și despre procedurile care pot fi necesare după efectuarea unei necropsii, precizând că, în situații de acest tip, conservarea corpului poate presupune măsuri suplimentare.
Regina Întunericului a analizat și felul în care au fost pregătite pachetele oferite la înmormântare, spunând că, fin punct de vedere estetic, ar fi preferat ca produsele să fie așezate în ambalaje care să nu fie transparente.
„Pachetele eu le-aș fi făcut altfel, cele de împărțit. Nu le-aș fi lăsat așa transparente. Le-aș fi pus în ceva, să nu se vadă ce este în interior”, a declarat aceasta.
În același timp, Gabriela Lucuțar a explicat și semnificația tradiției celor 12 pachete oferite la anumite ceremonii funerare, afirmând că numărul este asociat, în tradiția popular-religioasă, cu cei 12 Apostoli.
Declarațiile sale reprezintă o evaluare făcută pe baza imaginilor publice și a experienței profesionale, nu o confirmare a costurilor exacte suportate de familia Mădălinei.