România – Bosnia, meci cu porţile închise. FRF a anunţat ce se întâmplă cu accesul copiilor

România va disputa fără spectatori meciul cu Bosnia şi Herţegovina, programat luni, 28 septembrie 2026, pe Arena Naţională. Decizia vine în urma sancţiunii aplicate de Comisia de Disciplină a UEFA, iar Federaţia Română de Fotbal a precizat că nici copiii nu vor putea intra la partidă.
În trecut, la jocurile cu Norvegia şi Andorra, FRF a permis accesul copiilor pe stadion, iar iniţiativa a creat o atmosferă specială în tribune. Pentru confruntarea din Liga Naţiunilor cu Bosnia şi Herţegovina, federaţia susţine însă că o măsură similară nu poate fi pusă în practică în condiţii corecte şi sigure.
De ce nu sunt lăsaţi copiii la România – Bosnia
Potrivit FRF, accesul doar pentru elevii şi academiile de fotbal din Bucureşti sau din localităţile apropiate ar crea o diferenţă faţă de copiii din restul ţării. Federaţia spune că ar trebui să ofere şanse egale şi celor care ar dori să vină din judeţe aflate la distanţă, precum Bihor, Maramureş, Botoşani sau Suceava.
Organizarea transportului pentru un număr mare de minori din întreaga ţară ar ridica, însă, probleme importante de logistică şi securitate. Ora de start a meciului, 21:45, este unul dintre motivele invocate de FRF, mai ales că ziua următoare este una de şcoală.
De asemenea, partida s-ar încheia târziu, iar plecarea de la Arena Naţională ar avea loc după miezul nopţii. Pentru copiii care ar trebui să parcurgă drumuri de până la 9-10 ore pe timpul nopţii, riscurile legate de oboseală şi siguranţa rutieră ar fi prea mari, consideră reprezentanţii federaţiei.
România – Bosnia şi Herţegovina se joacă luni, 28 septembrie 2026, pe Arena Naţională, în Liga Naţiunilor, fără spectatori.