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România, printre țările europene cu cele mai multe diagnostice HIV tardive

Analize HIV (foto: profimedia)

Analize HIV (foto: profimedia)

Scris de Andreea Damian Publicat: 17 sept. 2026, 09:02

România se află printre țările europene cu cea mai mare proporție a diagnosticelor HIV realizate într-un stadiu tardiv al infecției. Peste 60% dintre cazurile diagnosticate în țara noastră sunt identificate după ce sistemul imunitar a fost deja afectat semnificativ, potrivit datelor prezentate în cadrul unei dezbateri europene dedicate obiectivului de a pune capăt epidemiei HIV/SIDA ca amenințare pentru sănătatea publică până în 2030.

La nivelul Uniunii Europene și Spațiului Economic European sunt înregistrate anual aproximativ 24.000-25.000 de noi diagnostice HIV, iar numărul acestora nu mai înregistrează scăderea observată în anii anteriori. În regiune trăiesc în prezent aproape 800.000 de persoane cu HIV.

România are una dintre cele mai mari rate ale diagnosticelor tardive

Cele mai recente date ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), pentru anul 2024, arată că 48% dintre diagnosticele HIV din statele membre ale UE au fost realizate tardiv.

ECDC definește diagnosticul HIV tardiv drept identificarea infecției la o persoană cu un nivel al celulelor CD4 sub 350 de celule/mm³. În această categorie nu sunt incluși copiii cu vârsta sub 15 ani și persoanele despre care se știa anterior că sunt infectate cu HIV.

România ocupa, în 2024, locul al patrulea în Uniunea Europeană în ceea ce privește proporția diagnosticelor tardive, după Croația, Suedia și Bulgaria.

Situația a fost discutată pe 10 septembrie, în cadrul evenimentului Euractiv „Ending HIV in Europe – Are we moving fast enough to achieve the 2030 targets?”. La dezbatere au participat eurodeputații Marc Angel și Kristian Vigenin, Mary Horgan, Chief Medical Officer al Departamentului de Sănătate din Irlanda, Nicoletta Policek, co-președinte al HIV Prevention Alliance, și Giedrius Likatavicius, specialist implicat în răspunsul la HIV în Lituania.

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