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România, printre țările europene cu cele mai multe diagnostice HIV tardive
Analize HIV (foto: profimedia)
România se află printre țările europene cu cea mai mare proporție a diagnosticelor HIV realizate într-un stadiu tardiv al infecției. Peste 60% dintre cazurile diagnosticate în țara noastră sunt identificate după ce sistemul imunitar a fost deja afectat semnificativ, potrivit datelor prezentate în cadrul unei dezbateri europene dedicate obiectivului de a pune capăt epidemiei HIV/SIDA ca amenințare pentru sănătatea publică până în 2030.
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