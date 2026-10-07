Femeile simt mai multă durere decât bărbații în tot corpul

Femeile raportează că suferă mai multă durere decât bărbații, arată un nou studiu global important. Acest lucru a fost valabil pentru toate tipurile de durere măsurate de cercetători și vine pe fondul îngrijorării continue cu privire la diferența de durere între sexe, ceea ce înseamnă că femeilor este mai puțin probabil să li se prescrie analgezicul de care au nevoie.
Cercetători din întreaga lume au desfășurat „unul dintre cele mai mari eforturi de armonizare în epidemiologia durerii de până acum”. Datele au fost colectate de la peste 6 milioane de persoane din 118 țări între 1990 și 2025, inclusiv persoane cu vârste cuprinse între cinci ani și peste 100 de ani.
Cercetarea, publicată în Nature Medicine, a analizat modul în care durerea, principala cauză globală de dizabilitate, este distribuită atât în întreaga lume, cât și de-a lungul vieții umane.
Studiul a constatat că durerea auto-raportată de femei în 11 zone ale corpului – cap, față, gât sau umăr, picior sau gleznă, mână sau încheietura mâinii, cot, piept, spate, stomac sau abdomen, șold și genunchi – a fost mai mare decât la bărbați, potrivit The Guardian.
Acest lucru a fost valabil în special pentru durerile de cap, durerile faciale și abdominale.
Vârsta la care începe să doară cel mai tare
În cazul bărbaților și femeilor, cea mai abruptă creștere a durerii a avut loc înainte de a împlini 55 de ani, apoi a atins un vârf la sau după 75 de ani, durerile de spate, șold și genunchi crescând pe parcursul vieții.
Aceasta a indicat „că o parte substanțială a durerii de-a lungul vieții se dezvoltă în timpul vieții adulte la vârsta activă”, au scris autorii.
Aproximativ 40% dintre participanți au raportat dureri de spate, în timp ce durerea facială a fost cea mai rară, la 2%.
Cei din regiunile cu cel mai scăzut Indice de Dezvoltare Umană au avut o „prevalența substanțial mai mare a durerilor corporale la vârsta înaintată” și aproape dublul ratelor durerilor lombare la vârste mai înaintate.
Durerea de intensitate mare a atins vârful la aproximativ 50, în timp ce durerea generalizată a atins vârful în jurul valorii de 70.
Studiul a constatat că 18,3% din povara durerii la nivel global se datorează fumatului, obezității și veniturilor mici ale gospodăriilor. Aceasta a variat de la 12,6% în Africa Subsahariană la 27,1% în Europa de Est.
În Oceania, 6,6% din dureri au fost atribuite fumatului, comparativ cu 2,5% în Africa Subsahariană și 8,5% în Europa de Est, în timp ce 11,2% din dureri au fost atribuite obezității, comparativ cu 2,7% în Asia Centrală și de Sud și 14,6% în America de Nord. Iar 8% au fost atribuite veniturilor mai mici, comparativ cu 6,6% în Africa Subsahariană și 8,6% în Europa de Est.