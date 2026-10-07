Femeile simt mai multă durere decât bărbații în tot corpul

Scris de Andreea Damian Publicat: 7 oct. 2026, 08:33

Femeile raportează că suferă mai multă durere decât bărbații, arată un nou studiu global important. Acest lucru a fost valabil pentru toate tipurile de durere măsurate de cercetători și vine pe fondul îngrijorării continue cu privire la diferența de durere între sexe, ceea ce înseamnă că femeilor este mai puțin probabil să li se prescrie analgezicul de care au nevoie.

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