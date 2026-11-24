Scris de Andreea Damian Publicat: 24 nov. 2026, 08:23

Endometrioza este o afecțiune în care țesut similar cu cel care căptușește uterul crește în alte locuri, cum ar fi în spatele uterului, al ovarelor și al trompelor uterine. Pe lângă durere, creșterea țesutului poate îngreuna conceperea unei sarcini pentru unele femei.

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