Scris de Andreea Damian Publicat: 18 nov. 2026, 08:55

Un studiu realizat de Universitatea din Copenhaga arată că persoanele care beau cafea în mod regulat pot avea un tranzit intestinal diferit și o diversitate mai mare a bacteriilor din intestin. Cercetătorii au analizat inclusiv contracțiile colonului, care ajută la deplasarea resturilor alimentare prin sistemul digestiv.

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