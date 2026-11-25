Ministerul Sănătății propune introducerea a 41 de denumiri comune internaționale (DCI) noi pe lista medicamentelor gratuite și compensate și extinderea accesului la alte cinci medicamente deja incluse în sistemul de compensare.
Proiectul de hotărâre de Guvern a fost publicat în transparență decizională pe 24 noiembrie și vizează modificarea și completarea anexei la HG nr. 720/2008.
Potrivit documentelor publicate de minister, dintre cele 46 de DCI vizate de noile decizii de includere, șapte beneficiază de includere condiționată, prin mecanisme de tip cost-volum, iar 39 de includere necondiționată.
Proiectul propune extinderea accesului la tratamente pentru mai multe categorii de pacienți, inclusiv persoane cu afecțiuni oncologice, cardiovasculare, renale, neurologice și metabolice.
Printre medicamentele propuse se numără mavacamten, destinat pacienților cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, empagliflozin și finerenonă pentru anumite forme de boală cronică de rinichi, cenobamat pentru anumite forme de epilepsie, precum și elafibranor și seladelpar pentru colangita biliară primară.
Opțiuni noi pentru pacienții oncologici
În oncologie sunt propuse noi opțiuni terapeutice, printre care glofitamab, epcoritamab, talquetamab, teclistamab, mirvetuximab soravtansină și erdafitinib.
Documentul prevede și introducerea unei noi categorii în Programul național de tratament pentru boli rare, dedicată pacienților cu mucopolizaharidoză de tip VI, cunoscută și ca sindromul Maroteaux-Lamy.
Tratamentul propus este galsulfaza.
O altă modificare vizează combinația de formoterol, glicopironiu și budesonidă, utilizată în tratamentul unor pacienți adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).
Medicamentul ar urma să fie transferat din sublista B în sublista A, ceea ce ar însemna majorarea compensării de la 50% la 90% din prețul de referință.