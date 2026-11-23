Vaccinarea antigripală – indicații și beneficii. Tot ce ai nevoie să știi înainte de vaccinare
Vaccinarea antigripală
Vaccinul antigripal reprezinta principala metoda de profilaxie impotriva infectiei cu virusul Influenza. Dupa inoculare, vaccinul activeaza sistemul imun si induce productia de anticorpi specifici care ofera protectie sezoniera impotriva bolii.
Este indicata efectuarea vaccinului cu tulpini circulante in anul respectiv inainte de luna noiembrie, deoarece organismul necesita o perioada de aproximativ 2 saptamani pentru sinteza anticorpilor protectori.
De ce este importanta vaccinarea impotriva gripei? Ce trebuie sa stim inainte de vaccinare
In timpul pandemiei de gripa din 1918, nu exista un vaccin antigripal care sa protejeze impotriva imbolnavirii. Din cauza acestui fapt si a lipsei de optiuni de tratament, aproximativ o treime din lume a fost infectata cu acel virus gripal. In ultimii 100 de ani, am parcurs un drum lung in prevenirea bolilor, inclusiv a gripei. Azi, cu ajutorul medicinei moderne, omenirea e capabila nu doar sa evite anumite boli, ci are si capacitatea de a-i proteja pe cei din jur prin vaccinare.
Vaccinarea antigripala este importanta deoarece fara ea, gripa ar putea deveni periculoasa si chiar sa puna viata in pericol pentru unii oameni, in special pe categoriile vulnerabile. Cei vizati sunt copiii, batranii si cei cu afectiuni cu risc de mortalitate - diabet, cancer si alte boli care suprima sistemul imunitar. Cel mai bun moment pentru vaccinul antigripal este toamna sau inceputul iernii, inainte ca gripa sa inceapa sa se raspandeasca.
Vaccinul antigripal este oferit gratuit urmatoarelor categorii:
Copiii & adolescentii – de la 6 luni pana la 19 ani;
Femeile insarcinate;
Persoane cu varsta intre 19 si 65 de ani care sufera de boli cronice (cardiovasculare, respiratorii cronice, renale, hepatice, neurologice, metabolice, oncologice, autoimune, malformatii congenitale, obezitate, asplenie, infectie HIV/SIDA), sunt sub terapie cu imunosupresoare, au suferit un transplant;
Persoane cu varsta de peste 65 de ani, indiferent de starea de sanatate;
Personal medico-sanitar si auxiliar.
Pentru persoanele intre 45 si 65 de ani, fara boli cronice, vaccinul antigripal este compensat 50% pe baza retetei eliberate de medicul de familie sau medicul specialist.
Cum functioneaza vaccinul anti-gripal? La ce reactii trebuie sa fim atenti
La fel ca multe vaccinuri, vaccinul antigripal functioneaza determinand organismul sa creeze anticorpi impotriva gripei. Acesti anticorpi protejeaza impotriva viitoarelor infectii si fac lupta mai usoara impotriva bolii daca te expui la factorul declansator. In fiecare an, tulpinile, sau tipurile care provoaca gripa sezoniera sunt diferite.
Cercetatorii lucreaza din greu pentru a prezice care cred ca vor fi cele mai comune tulpini de virusuri pentru a realiza cel mai eficient tip de vaccin. Totodata, trebuie retinut faptul ca vaccinul se administreaza intramuscular, in deltoid cu o seringa preumpluta. Eficacitatea vaccinului antigripal depinde de sezon, inclusiv daca tulpinile din vaccin au fost sau nu potrivite cu cele care se raspandesc. Sunt doar 3 tulpini anul acesta si sunt cele mai raspandite, iar vaccinul intranazal se administreaza doar persoanelor cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani cu virus viu.
Studiile au aratat ca vaccinul antigripal reduce sansele de a te imbolnavi cu pana la 60%. Din 2019 pana in 2020, vaccinul a prevenit aproximativ 7,5 milioane de cazuri de gripa.
Vaccinul antigripal este un vaccin care va ajuta sa va preveniti sa faceti virusul gripal, care provoaca gripa. Aceste vaccinuri se administreaza printr-o injectie. Fiecare vaccin antigripal are un ac pentru injectarea substantei active in corp, iar intrarea acului se face de obicei prin brat.
Vaccinarea antigripala functioneaza prin introducerea in corp de parti minuscule ale diferitelor virusi gripali. Acest lucru declanseaza o reactie din partea sistemului imunitar. Sistemul imunitar realizeaza ca aceste fragmente de virus nu ar trebui sa fie in corpul tau si isi da seama cum sa le distruga. Le recunoaste, iar odata cu intrarea in organism a virusului propriu-zis organismul va fi pregatit si va stii sa lupte cu infectia.
Cine nu ar trebui sa isi faca vaccinul antigripal. Categorii de risc
Exista multe mituri despre siguranta vaccinului antigripal. Cu toate acestea, este foarte sigur pentru majoritatea persoanelor. De exemplu, vaccinul antigripal nu poate provoca gripa. Asta pentru ca germenii sunt fie deja morti, fie slabiti. Este posibil sa ai cateva efecte secundare minore care dureaza doar o zi sau doua. De asemenea, s-ar putea sa simti dureri in locul in care acul a intrat in brat. Daca ai primit spray nazal, este, de asemenea, normal sa simti ca nasul curge sau este infundat. Si, in sfarsit, nu exista dovezi stiintifice care sa sugereze ca ingredientele vaccinului antigripal cauzeaza autism.
Oamenii de stiinta si cercetatorii care au studiat vaccinurile impotriva gripei si ingredientele lor individuale nu au gasit o legatura cu autismul. Studiile anterioare care au sugerat pentru prima data aceasta potentiala legatura au fost complet discreditate. In plus, rezultatele si dovezile arata in mod repetat ca vaccinurile impotriva gripei si ingredientele lor nu sunt legate si nu provoaca autism. Discuta cu medicul de familie daca ai intrebari despre vaccinarea antigripala in acest an.
Majoritatea adultilor pot beneficia de vaccinul antigripal, dar ar trebui evitat daca ai avut o reactie alergica grava la un vaccin antigripal in trecut. Este posibil sa ai riscul unei reactii alergice la injectarea vaccinului antigripal daca ai o alergie la oua. Acest lucru se datoreaza faptului ca unele vaccinuri impotriva gripei sunt realizate cu ajutorul unor proteine din oua.
Ce trebuie precizat este faptul ca vaccinul este contraindicat celor care au alergii severe la oricare dintre excipientii prezenti in vaccin sau daca au febra in momentul in care vor sa il administreze.
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