Ce conține și cum se prepară „supa longevității”, gătită adesea de o bunică de 82 de ani

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 nov. 2026, 10:59

Lainie Kates, influencer culinar, dezvăluie pe rețelele sociale tot felul de rețete interesante. Printre altele, tânăra a vorbit în mediul online despre supa care îi dă o stare de bine bunicii sale, pe care o pregătește regulat.

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