Ce conține și cum se prepară „supa longevității”, gătită adesea de o bunică de 82 de ani
Supa longevității
Lainie Kates, influencer culinar, dezvăluie pe rețelele sociale tot felul de rețete interesante. Printre altele, tânăra a vorbit în mediul online despre supa care îi dă o stare de bine bunicii sale, pe care o pregătește regulat.
„Supa longevității” nu este complicat de gătit, având numeroase legume și un gust delicios. Lainie a mărturisit în mediul online că „Bunica mea are 82 de ani și este PLINĂ DE VITALITATE, iar aceasta este una dintre rețetele ei preferate de supă, pe care îi place să o pregătească în avans pentru longevitate și o stare de bine.”.
Ingredientul considerat esențial este fasolea, o sursă de proteine vegetale și fibre, asociată cu beneficii pentru inimă. „Fasolea este cheia longevității, chiar este”, spune bunica în videoclipul nepoatei sale, care a devenit viral.
Supa bunicii nu este iubită doar pentru ingredientele accesibile, unul dintre avantajele principale ale preparatului fiind varietatea de fibre provenite din fasole și legume: „Această minestrone, atunci când o descompui, conține aproximativ jumătate din fibrele necesare pentru o zi și o mare varietate de fibre diferite din diferitele ingrediente”, a spus Dan Buettner, expert în longevitate.
Un alt avantaj este costul relativ redus. Fasolea, pastele și numeroasele legume din rețetă sunt ușor de găsit, iar ingredientele pot fi adaptate în funcție de sezon și de buget. Importanța unei astfel de mese a fost explicată și de Sarah Wagner, dietetician la Spitalul Memorial Hermann din Houston. „Este o masă foarte accesibilă, cu o abundență de beneficii pentru sănătate”, a spus aceasta.
Rețeta tradițională este o variantă de minestrone, supa italiană cunoscută pentru combinația de legume, fasole și paste, într-o bază de roșii. Preparatul include ingrediente accesibile, ce pot fi găsite în piață sau la majoritatea supermarketurilor.
Ingrediente necesare:
250 g de morcovi, tăiați bucăți;
250 g de tulpini de țelină, tăiate felii subțiri;
2 dovlecei medii;
1 ceapă albă medie;
3 căței de usturoi, răzuiți;
1 conservă de 425 g de roșii tăiate cubulețe;
1 conservă de fasole albă cannellini sau fasole roșie, aproximativ 240 g de fasole scursă;
250 g de fasole verde, tăiată bucăți;
1 litru de supă de legume sau de pui;
2 frunze de dafin;
jumătate linguriță de oregano uscat;
jumătate linguriță de busuioc uscat;
40 – 50 g de paste mici, precum cochiliile sau orecchiette;
1 linguriță de pătrunjel, uscat sau proaspăt;
fulgi de ardei iute, după gust;
1 linguriță de sare de mare, plus extra, dacă este necesar;
piper negru proaspăt măcinat, după gust;
ulei de măsline, pentru călirea legumelor;
parmezan ras, opțional, pentru servire.
Mod de preparare:
Într-o oală mare, încălzește puțin ulei de măsline la foc mediu. Adaugă ceapa și un praf generos de sare și gătește timp de aproximativ un minut. Pune apoi morcovii și țelina și mai lasă legumele pe foc trei minute, amestecând din când în când, până când încep să se înmoaie.
Pune în oală usturoiul, roșiile din conservă, fasolea scursă și clătită, fasolea verde și dovleceii. Amestecă ușor și lasă ingredientele să se gătească timp de 3-5 minute.
Toarnă supa de legume sau de pui și adaugă frunzele de dafin, oregano și busuiocul. Acoperă oala cu un capac și lasă supa să fiarbă la foc mic aproximativ 20 de minute, până când legumele se înmoaie și aromele se întrepătrund.
Pune pastele mici în oală și continuă fierberea fără capac încă aproximativ 10 minute, până când acestea se gătesc. Dacă supa devine prea groasă, adaugă puțină apă fierbinte sau supă.
Adaugă pătrunjelul, fulgii de ardei iute, sarea și piperul, în funcție de preferințe. Scoate frunzele de dafin înainte de servire și presară deasupra parmezan ras, dacă dorești.
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