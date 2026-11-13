Cum poate afecta menopauza sănătatea mintală

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 nov. 2026, 11:13

Este normal să experimentați schimbări ale dispoziției și stării generale atunci când treceți prin menopauză. Multe femei raportează sentimente de anxietate, iritabilitate, confuzie și stimă de sine scăzută, precum și sentimentul că acesta este sfârșitul unei ere. Multe dintre noi ne simțim invizibile în acest moment al vieții noastre și luptăm să ne cunoaștem noul loc în societate.

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