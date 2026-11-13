Cum poate afecta menopauza sănătatea mintală

Este normal să experimentați schimbări ale dispoziției și stării generale atunci când treceți prin menopauză. Multe femei raportează sentimente de anxietate, iritabilitate, confuzie și stimă de sine scăzută, precum și sentimentul că acesta este sfârșitul unei ere. Multe dintre noi ne simțim invizibile în acest moment al vieții noastre și luptăm să ne cunoaștem noul loc în societate.
Aceste sentimente sunt cauzate în mare măsură de schimbările hormonale prin care treceți – scăderea estrogenului poate interfera cu emoțiile dumneavoastră și vă poate face să simțiți tot felul de sentimente contradictorii.
Efectele fizice ale menopauzei, precum bufeurile, durerile de cap și rigiditatea articulațiilor pot avea, de asemenea, un impact, făcându-vă, în mod clar, să vă simțiți frustrată și deprimată.
Dacă experimentați oricare dintre aceste sentimente, atunci liniștiți-vă pentru că nu sunteți singură. Continuați să citiți pentru a afla mai multe despre modul în care menopauza vă poate afecta sănătatea mintală și despre pașii pe care îi puteți urma pentru a trece peste aceasta.
PROBLEME COMUNE DE SĂNĂTATE MINTALĂ ASOCIATE MENOPAUZEI
Sentimente de tristețe în timpul menopauzei
Modificările hormonale din timpul menopauzei pot duce la sentimente de stima de sine scăzută și tristețe. Acest lucru are loc din cauza faptului că estrogenul, care controlează ciclul menstrual, influențează și serotonina - o substanță chimică care promovează sentimentele de bunăstare și fericire.
Dacă aveți antecedente de depresie, este posibil să recunoașteți că unele emoții familiare încep să se strecoare din nou în viața dumneavoastră, care pot fi înfricoșătoare, dar amintiți-vă că aceste sentimente sunt foarte frecvente în timpul menopauzei, pot fi tratate și vor trece.
Sentimente de anxietate în timpul menopauzei
Anumite simptome ale menopauzei pot induce sau pot fi asociate cu sentimente de anxietate. Bufeurile se pot simți ca un atac de panică, deoarece ambele vă pot da o ușoară tahicardie și vă pot face să transpirați.
În timpul menopauzei, este posibil să aveți probleme cu somnul, iar oboseala poate declanșa și sentimente de anxietate.
Schimbări de dispoziție în timpul menopauzei
Schimbările de dispoziție sunt un simptom obișnuit al menopauzei. Scăderea nivelului de estrogen poate declanșa schimbări ale dispoziției dumneavoastră și vă pot face să vă simțiți mai puțin în control decât de obicei.
Acest lucru poate afecta, de la sine înțeles, modul în care vă percepeți și poate pune, de asemenea, o presiune asupra relațiilor, dar a fi deschisă și sinceră cu dumneavoastră și cu cei pe care îi iubiți cu privire la situațiile prin care treceți, vă poate ajuta să depășiți această perioadă din viața dumneavoastră și să îi ajutați pe cei dragi să înțeleagă momentele pe care le parcurgeți.
Factorii fizici ai menopauzei care pot influența starea de spirit
Multe dintre simptomele fizice ale menopauzei sunt bine cunoscute, precum creșterea în greutate, durerile de cap și durerile articulare. Oricare dintre aceste simptome vă poate face să vă simțiți tristă în cele mai bune momente, așa că nu este surprinzător că au un impact asupra stării dumneavoastră de spirit. În plus, există întotdeauna acea șansă de apariție a incontinenței în această perioadă, care poate veni cu propriile probleme, care vor avea un impact asupra modului în care vă simțiți, dar sperăm că este o situație cu care vă putem ajuta.