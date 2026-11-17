Odată cu venirea toamnei și reducerea numărului de ore cu lumină naturală, unele persoane observă că se trezesc mai greu sau că sunt mai obosite pe parcursul zilei.
Specialiștii explică faptul că modificările luminii naturale pot influența ritmul biologic al organismului și procesele care reglează somnul și starea de spirit.
Oboseala din sezonul rece nu reprezintă automat un motiv de îngrijorare, însă atunci când persistă sau afectează activitățile zilnice, poate ascunde și alte probleme de sănătate.
Unul dintre factorii care pot contribui la apariția oboselii în sezonul rece este reducerea expunerii la lumina naturală, informează Mediafax.
Pe măsură ce zilele devin mai scurte, organismul primește mai puțină lumină pe parcursul zilei. Aceasta are un rol important în reglarea ritmului circadian, mecanismul biologic care influențează alternanța dintre somn și starea de veghe.
Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), reducerea luminii naturale în sezonul rece ar putea influența nivelurile unor substanțe chimice din creier, precum melatonina și serotonina, implicate în reglarea somnului și a dispoziției.
Melatonina este un hormon care contribuie la reglarea ciclului somn-veghe, iar modificările ritmului circadian pot influența momentul în care organismul se pregătește pentru odihnă.
Aceste schimbări nu afectează însă toate persoanele în același mod. Unele pot resimți doar o ușoară scădere a energiei, în timp ce altele pot observa modificări mai importante ale somnului și dispoziției.
Schimbarea anotimpurilor poate coincide și cu modificarea rutinei zilnice. Trezitul pe întuneric, petrecerea unei perioade mai mari de timp în interior și reducerea activităților în aer liber pot influența calitatea somnului și nivelul de energie.
Lipsa somnului suficient este una dintre cauzele frecvente ale oboselii. NHS recomandă menținerea unui program regulat de odihnă și un interval de aproximativ 6-9 ore de somn pentru adulți.
Pentru un somn mai bun, specialiștii recomandă evitarea telefonului și a altor ecrane înainte de culcare, limitarea consumului de alcool și evitarea cafelei în orele apropiate de momentul somnului.
De asemenea, activitatea fizică regulată și o alimentație echilibrată pot contribui la menținerea nivelului de energie.