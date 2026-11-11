Cele șapte tipuri de cancer a căror incidență a crescut rapid în rândul tinerilor

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 nov. 2026, 09:00

Un nou studiu a relevat că incidenţa a şapte tipuri de cancer a crescut brusc în rândul tinerilor, ceea ce a determinat avertismente conform cărora alegerile legate de stilul de viaţă costă mii de vieţi în fiecare an, scrie The Guardian.

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