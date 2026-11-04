Țara care introduce concediu medical plătit pentru femeile aflate la menopauză

Scris de Andreea Damian Publicat: 4 nov. 2026, 09:45

Spania va introduce, începând cu 1 decembrie 2026, un concediu medical plătit destinat femeilor care se confruntă cu probleme de sănătate provocate de menopauză. Noua reglementare le va permite angajatelor să beneficieze de indemnizație atunci când simptomele sunt suficient de severe încât să le afecteze capacitatea de muncă.

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