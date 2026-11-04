Țara care introduce concediu medical plătit pentru femeile aflate la menopauză

Spania va introduce, începând cu 1 decembrie 2026, un concediu medical plătit destinat femeilor care se confruntă cu probleme de sănătate provocate de menopauză. Noua reglementare le va permite angajatelor să beneficieze de indemnizație atunci când simptomele sunt suficient de severe încât să le afecteze capacitatea de muncă.
Măsura a primit aprobarea guvernului spaniol pe 20 octombrie și reprezintă o extindere a drepturilor acordate femeilor în sistemul de protecție socială, scrie Euronews.
Cine poate beneficia de concediul medical pentru menopauză
Noua prevedere nu înseamnă că toate femeile aflate la menopauză vor primi automat zile libere plătite. Concediul va fi acordat exclusiv în situațiile în care există o problemă medicală asociată menopauzei, iar aceasta provoacă incapacitate temporară de muncă.
Pentru a beneficia de acest drept, angajatele vor avea nevoie de un diagnostic și de o evaluare medicală care să confirme că starea lor de sănătate nu le permite să își desfășoare activitatea profesională.
Printre manifestările care pot afecta viața de zi cu zi se numără bufeurile intense, insomnia, oboseala persistentă și dificultățile de concentrare. Totuși, prezența acestor simptome nu este suficientă pentru obținerea concediului. Decizia va aparține medicului, care trebuie să stabilească legătura dintre afecțiune și menopauză, precum și impactul asupra capacității de muncă.
Documentele medicale vor fi transmise electronic prin sistemul spaniol de asigurări sociale, astfel încât angajatele nu vor fi nevoite să le prezinte personal angajatorilor.
Ce indemnizație vor primi femeile aflate în concediu medical
Legislația stabilește un sistem de plată diferențiat, în funcție de durata concediului. În prima zi de absență, angajatorul va achita integral salariul. Pentru perioada cuprinsă între a doua și a douăzecea zi, indemnizația va reprezenta 60% din baza de calcul prevăzută de legislația spaniolă. Din ziua a 21-a, procentul indemnizației va crește la 75%.
O altă modificare importantă privește condițiile de cotizare. În cazul concediului medical obișnuit pentru boli comune, legislația spaniolă impune, de regulă, cel puțin 180 de zile de contribuții în ultimii cinci ani.
Pentru concediul destinat afecțiunilor asociate menopauzei, această cerință va fi eliminată, ceea ce va permite accesul la indemnizație și femeilor care nu îndeplinesc perioada minimă de cotizare.