Cardul de sănătate nu mai este obligatoriu în noiembrie. Cum pot merge românii la medic fără el

Pacienții din România pot merge la medic în luna noiembrie fără să aibă asupra lor cardul național de sănătate. Potrivit informațiilor transmise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), lipsa documentului nu împiedică acordarea consultațiilor sau prescrierea tratamentelor, iar serviciile medicale pot fi raportate pentru decontare fără semnătura electronică a pacientului.
Măsura a fost aplicată și în octombrie, când absența semnăturii digitale a generat doar un avertisment în sistemul informatic, fără respingerea automată a serviciilor raportate de furnizorii medicali.
Relaxarea acestei cerințe nu elimină însă celelalte obligații prevăzute de legislația sanitară. Pacienții trebuie să prezinte în continuare biletul de trimitere pentru consultațiile și investigațiile în cazul cărora acesta este obligatoriu.
Românii care dețin cartea electronică de identitate pot utiliza noul document pentru identificare și, acolo unde sistemele medicale permit, pentru autentificarea serviciilor medicale. Dar, atenție, datele medicale ale pacienților nu sunt stocate pe cipul buletinului electronic.
Informațiile privind diagnosticele, rețetele și investigațiile rămân în sistemele informatice gestionate de CNAS. Prin urmare, cartea electronică de identitate este utilizată pentru identificare și autentificare, fără să înlocuiască bazele de date medicale.