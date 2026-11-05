Cardul de sănătate nu mai este obligatoriu în noiembrie. Cum pot merge românii la medic fără el

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 nov. 2026, 08:35

Pacienții din România pot merge la medic în luna noiembrie fără să aibă asupra lor cardul național de sănătate. Potrivit informațiilor transmise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), lipsa documentului nu împiedică acordarea consultațiilor sau prescrierea tratamentelor, iar serviciile medicale pot fi raportate pentru decontare fără semnătura electronică a pacientului.

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