E oficial! Femeile însărcinate au dreptul la însoțitor pe toată durata travaliului și a nașterii

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 nov. 2026, 09:06

Femeia însărcinată are dreptul de a fi însoţită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, naşterii şi transferului intrainstituţional, conform unei legi promulgate, miercuri, de preşedintele Nicuşor Dan.

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