Mai puțin soare, risc mai mare de deficit de vitamina D. Cum recunoști simptomele

Scris de Andreea Damian Publicat: 4 nov. 2026, 08:38

Reducerea expunerii la soare în sezonul rece poate limita producția de vitamina D în organism, un nutrient esențial pentru sănătatea oaselor, funcționarea mușchilor și susținerea sistemului imunitar. Oboseala persistentă, slăbiciunea musculară și durerile osoase pot fi printre semnele unui posibil deficit, însă confirmarea se face prin analize de sânge și evaluare medicală.

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