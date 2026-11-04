Mai puțin soare, risc mai mare de deficit de vitamina D. Cum recunoști simptomele

Reducerea expunerii la soare în sezonul rece poate limita producția de vitamina D în organism, un nutrient esențial pentru sănătatea oaselor, funcționarea mușchilor și susținerea sistemului imunitar. Oboseala persistentă, slăbiciunea musculară și durerile osoase pot fi printre semnele unui posibil deficit, însă confirmarea se face prin analize de sânge și evaluare medicală.
Medicii atrag atenția asupra importanței monitorizării nivelului de vitamina D în perioadele în care oamenii petrec mai puțin timp în aer liber. Pe lângă expunerea redusă la soare, anumite afecțiuni pot influența absorbția acestui nutrient și pot crește riscul unei carențe.
Vitamina D contribuie la absorbția calciului și fosforului, minerale importante pentru menținerea sănătății sistemului osos. De asemenea, aceasta participă la funcționarea normală a mușchilor și a sistemului imunitar.
Printre manifestările care pot apărea în cazul unui deficit se numără oboseala, durerile resimțite în oase și mușchi, slăbiciunea musculară și, în unele cazuri, fragilitatea osoasă. Aceste simptome nu sunt specifice exclusiv lipsei de vitamina D, motiv pentru care stabilirea diagnosticului necesită investigații medicale.
Riscul poate fi mai mare în cazul persoanelor cu anumite afecțiuni digestive, hepatice sau renale, care pot afecta absorbția ori metabolizarea vitaminei D. În aceste situații, medicul poate recomanda investigații suplimentare și un plan de tratament adaptat.
Necesarul de vitamina D diferă în funcție de vârstă, starea de sănătate și particularitățile fiecărei persoane. Suplimentele pot fi necesare în anumite situații, însă doza trebuie stabilită în funcție de recomandările medicului. Administrarea unor cantități prea mari poate avea efecte adverse.
Vitamina D poate fi obținută și din alimentație. Printre sursele importante se numără peștele gras, precum somonul, sardinele și macroul, gălbenușul de ou și anumite ciuperci. Laptele și iaurtul îmbogățite cu vitamina D pot contribui, de asemenea, la aportul zilnic.