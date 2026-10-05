Dan Negru, mesaj înainte de România – Suedia: „Gică Hagi e singurul care a recunoscut”

Dan Negru a vorbit despre situația echipei naționale înaintea meciului România – Suedia, programat luni seară, 5 octombrie, pe Arena Națională.
Prezentatorul consideră că problemele fotbalului românesc nu pot fi explicate doar prin rezultatele recente și i-a transmis un mesaj lui Gică Hagi, aflat la începutul mandatului de selecționer.
Declarațiile vin după un debut dificil pentru Hagi pe banca primei reprezentative. România a pierdut primele trei partide din Liga Națiunilor: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina și 0-6 cu Polonia.
Dan Negru: problemele încep de la formarea tinerilor
Dan Negru susține că discuția despre fotbalul românesc trebuie să meargă dincolo de rezultatele echipei naționale și de numele antrenorului aflat pe banca primei reprezentative.
În opinia sa, una dintre problemele importante este legată de modul în care sunt pregătiți tinerii sportivi și de felul în care este construită performanța pe termen lung.
Mesajul său vine într-un moment în care presiunea asupra naționalei a crescut după eșecul cu 0-6 în fața Poloniei, rezultat care a alimentat discuțiile despre situația actuală a reprezentativei.
Mesaj pentru Gică Hagi
Dan Negru a făcut referire și la Gică Hagi, despre care spune că a avut o poziție sinceră în privința problemelor fotbalului românesc.
Prezentatorul consideră că Hagi a fost una dintre puținele persoane care au recunoscut public dificultățile cu care se confruntă sportul românesc și necesitatea unor schimbări în zona formării noilor generații.
În același timp, Hagi trebuie să gestioneze o situație complicată la națională. Selecționerul a declarat înaintea meciului cu Suedia că își dorește să continue proiectul și că principalul obiectiv este obținerea unei victorii care să redea încrederea echipei.
România, în fața meciului cu Suedia
Partida România – Suedia se dispută luni, 5 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa a patra a grupelor Ligii Națiunilor. Suedia a câștigat meciul tur de la Stockholm cu 2-1 și ocupă primul loc în grupă după primele trei etape.
Pentru România, partida reprezintă ocazia de a obține primele puncte din această ediție a competiției și de a încheia acțiunea internațională cu un rezultat pozitiv.
Dan Negru a anunțat că va fi prezent în tribune la meci și a legat partida de o discuție mai amplă despre direcția în care se îndreaptă fotbalul românesc și despre condițiile necesare pentru ca următoarele generații să poată ajunge la performanță.