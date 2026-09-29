Motivul pentru care să mănânci miere mai des în sezonul rece

Scris de Andreea Damian Publicat: 29 sept. 2026, 08:07

Mierea revine frecvent în alimentație, o dată cu scăderea temperaturilor. Aceasta conține o serie de compuși bioactivi și antioxidanți, iar unele dintre efectele sale asupra sănătății au fost analizate în numeroase studii.

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