Motivul pentru care să mănânci miere mai des în sezonul rece

Mierea revine frecvent în alimentație, o dată cu scăderea temperaturilor. Aceasta conține o serie de compuși bioactivi și antioxidanți, iar unele dintre efectele sale asupra sănătății au fost analizate în numeroase studii.
Mierea este alcătuită în principal din zaharuri naturale, însă furnizează și cantități mici de vitamine, minerale și substanțe bioactive. Printre acestea se numără flavonoidele și acizii fenolici, compuși cunoscuți pentru activitatea lor antioxidantă. Antioxidanții contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și fac parte dintr-o alimentație echilibrată. Cantitatea și tipul lor diferă însă considerabil de la un sortiment de miere la altul, relatează Healthline.
Unele cercetări au analizat și posibilele efecte ale consumului de miere asupra markerilor metabolici, inclusiv colesterolul și trigliceridele. Există rezultate promițătoare, însă mierea nu trebuie privită drept un tratament pentru colesterolul ridicat sau pentru bolile cardiovasculare.
Poate calma tusea și disconfortul din gât
Unul dintre cele mai cunoscute motive pentru care mierea este consumată în sezonul rece este efectul calmant asupra gâtului. Consistența sa poate reduce temporar iritația, iar cercetările sugerează că mierea poate ajuta la ameliorarea tusei asociate infecțiilor respiratorii, în special în timpul nopții.
Acest lucru nu înseamnă însă că mierea previne răcelile sau că „întărește” sistemul imunitar suficient pentru a împiedica apariția unei infecții. Poate fi, în schimb, un aliment util într-o dietă variată și poate contribui la ameliorarea unor simptome ușoare. Important de reținut este că mierea nu trebuie administrată copiilor cu vârsta sub un an, din cauza riscului de botulism infantil.
Mierea este utilizată și în produse cosmetice datorită proprietăților sale umectante, adică a capacității de a atrage și menține apa la nivelul pielii. În mediul medical există inclusiv produse sterile pe bază de miere special concepute pentru anumite tipuri de răni. Acestea nu trebuie însă confundate cu mierea alimentară din bucătărie. În cazul eczemelor, leziunilor sau iritațiilor persistente, aplicarea mierii obișnuite nu ar trebui să înlocuiască tratamentul recomandat de medic.