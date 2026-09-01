Mersul limfatic, noul trend de wellness. Cât de eficient este, de fapt

„Mersul limfatic” a devenit unul dintre cele mai noi trenduri de wellness de pe rețelele sociale, unde este promovat drept o metodă simplă pentru reducerea balonării, îmbunătățirea circulației și susținerea sistemului imunitar.
Tehnica presupune mersul cu spatele drept, mișcarea mai amplă a brațelor și respirația profundă, despre care se spune că ar stimula circulația limfei.Există, într-adevăr, o bază fiziologică pentru unele dintre aceste afirmații.
Totuși, nu există dovezi clare că această formă de mers ar avea beneficii speciale în comparație cu mersul obișnuit, potrivit unei analize publicate de The Conversation.
Ce este sistemul limfatic și cum funcționează
Sistemul limfatic este format din vase, țesuturi și organe care lucrează împreună cu sistemul cardiovascular. Una dintre principalele sale funcții este să colecteze excesul de lichid și proteine din țesuturi și să le readucă în circulația sanguină.
Acesta are un rol important și în digestie, contribuind la absorbția grăsimilor și a vitaminelor liposolubile din intestinul subțire. În același timp, sistemul limfatic este strâns legat de microbiomul intestinal și de sistemul imunitar, ajutând la reglarea inflamației și la menținerea sănătății intestinale.
Un alt rol esențial este cel legat de imunitate. Vasele și ganglionii limfatici transportă celule imunitare și contribuie la coordonarea răspunsurilor de apărare ale organismului. Spre deosebire de sistemul cardiovascular, sistemul limfatic nu are o pompă centrală precum inima. Circulația limfei este susținută de contracțiile vaselor, de respirație și de mișcarea mușchilor.
De ce mișcarea ajută sistemul limfatic
Contracția mușchilor exercită presiune asupra vaselor de sânge și limfatice, contribuind la deplasarea lichidelor într-o singură direcție. Un exemplu este musculatura gambelor, care se contractă și se relaxează la fiecare pas și contribuie la întoarcerea sângelui venos către inimă. Din acest motiv, gambele sunt numite uneori „a doua inimă”.Mecanismul nu este însă specific mersului.
Orice activitate fizică presupune contracții musculare care pot susține fluxul limfatic. Mersul pe jos, urcatul scărilor, dansul, înotul, alergarea sau antrenamentele de forță pot avea același rol. Și respirația contribuie la acest proces. Mișcarea diafragmei modifică presiunea din torace și abdomen, favorizând deplasarea sângelui și a limfei către torace și apoi în circulație.
Reducerea balonării este una dintre promisiunile întâlnite cel mai des în videoclipurile despre acest trend. Activitatea fizică poate susține funcționarea normală a organismului și poate influența pozitiv digestia, însă nu există dovezi suficiente pentru a spune că o anumită tehnică de mers este o soluție specială împotriva balonării.
Același lucru este valabil pentru afirmațiile despre imunitate. Sistemul limfatic are, fără îndoială, un rol important în apărarea organismului, însă acest lucru nu înseamnă că o anumită formă de mers poate „stimula imunitatea” în maniera spectaculoasă sugerată uneori pe social media.