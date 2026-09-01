Mersul limfatic, noul trend de wellness. Cât de eficient este, de fapt

Scris de Andreea Damian Publicat: 1 sept. 2026, 07:45

„Mersul limfatic” a devenit unul dintre cele mai noi trenduri de wellness de pe rețelele sociale, unde este promovat drept o metodă simplă pentru reducerea balonării, îmbunătățirea circulației și susținerea sistemului imunitar.

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