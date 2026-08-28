Horoscop de weekend: 29-30 august 2026. Zodia care are parte de surprize imense în ultimele zile de vară

Scris de Tabu Publicat: 28 aug. 2026, 07:22

Horoscopul pentru weekendul 29-30 august 2026 vine cu schimbări de ritm, decizii importante și surprize în plan sentimental. Unele zodii se bucură de un weekend liniștit și de momente frumoase alături de cei dragi, în timp ce altele sunt nevoite să își reevalueze planurile și prioritățile. Vezi ce rezervă astrele pentru fiecare zodie.

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