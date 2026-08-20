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O colecție de 45 de lucrări ale sculptorului Constantin Antonovici ajunge în patrimoniul statului
Constantin Antonovici
Publicat20 aug. 2026, 18:48
Sursărealitatea.net
Guvernul a decis, joi, ca o colecție de 45 de opere semnate de sculptorul român Constantin Antonovici să intre în patrimoniul statului român.
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