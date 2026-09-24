Favoriții Universului în luna octombrie

După luni întregi de haos, probleme nerezolvate și decizii luate pe fugă, patru semne zodiacale simt că pot să respire ușurate în luna octombrie. Universul le oferă șansa de a recăpăta controlul asupra vieții lor, de a scăpa de presiune și de a-și stabili singure prioritățile.
Octombrie este luna marilor schimbări de ritm al vieții
Primul și unul dintre cele mai importante fenomene are loc pe 3 octombrie, când Venus își începe mersul retrograd în Scorpion (unde intrase pe 10 septembrie).
Pe 25 octombrie, planeta iubirii revine retrograd în Balanță, un ciclu care va dura până pe 13 noiembrie. Acest tranzit aduce o reevaluare profundă a relațiilor și a banilor, ajutând nativii să elimine toxicitatea sau lucrurile inutile din viața lor.
Pe 10 octombrie, Luna Nouă în Balanță aduce dorința de echilibru și reguli mai corecte în cuplu. La scurt timp, pe 15 octombrie, Pluto din Vărsător își reia mersul direct, iar pe 24 octombrie, Mercur începe să retrogradeze în Scorpion, semn unde se află încă din 30 septembrie.
Finalul lunii, marcat de Luna Plină în Taur din 26 octombrie, va aduce claritate asupra lucrurilor concrete: bani, siguranță, muncă și limite personale.
Gemeni
Gemenii au trecut printr-o perioadă lungă de schimbări obositoare. În octombrie, ritmul vieții este mult mai liniștit, iar nativul își va alege mai atent proiectele și oamenii din jur. Profesional, acest lucru înseamnă că nu își mai consumă energia pe proiecte ineficiente și se concentrează doar pe planurile care au un viitor real.
În viața personală, nativul își recapătă curiozitatea și dorința de aventură, astfel că începe să își facă din nou planuri. Faptul că scapă de probleme îl ajută să își regleze programul de somn și să elimine stresul. Uranus rămâne retrograd în Gemeni, ceea ce îl îndeamnă să își analizeze pașii și să nu ia decizii logice sub impulsul momentului.
Fecioară
Fecioara este de regulă zodia care repară greșelile celorlalți și prelia toate responsabilitățile. În octombrie, mercurianul învață să se concentreze pe propriile obiective. Pe plan profesional, acest lucru înseamnă că renunță la sarcinile care nu îi aparțin și își organizează munca mult mai eficient.
În viața personală, nativul înțelege că, dacă vrea mai multă liniște și timp liber, nu dă dovadă de egoism. Își reface rutina zilnică și acordă mai multă atenție odihnei și alimentației. Luna Nouă din septembrie a deschis deja acest drum, iar octombrie îi oferă stabilitate. Pentru acest nativ, evoluția înseamnă să nu își mai schimbe planurile de fiecare dată când oamenii din jur au probleme și îi solicită ajutorul.
Săgetător
Săgetătorul își recapătă în sfârșit optimismul care îl definește. După o perioadă grea, în care a simțit că muncește mult fără să vadă rezultate, luna octombrie îi schimbă complet perspectiva. Profesional, nativul vede ce proiecte merită continuate și renunță definitiv la colaborările care îl țin pe loc.
În viața personală, jupiterianul este din nou entuziasmat de ceea ce trăiește și își face planuri de viitor. El nu mai privește schimbările ca pe niște probleme, ci ca pe niște oportunități. Prin faptul că scapă de stres își îmbunătățește starea generală, mai ales dacă își reia activitățile care îl scot din rutină. Octombrie îl ajută să aleagă mult mai atent direcția în care merită să investească.
Pești
Nativul Pești a traversat o etapă dură de maturizare, după ce Saturn, planeta karmei i-a tranzitat zodia între martie 2023 și februarie 2026, aducând lecții grele despre limite și responsabilitate. În plus, eclipsele de pe axa lor au pus presiune pe relații, forțând nativul să se despartă de persoanele care îi făceau rău.
În luna octombrie, neptunianul nu mai simte nevoia să repare sau să se întoarcă în trecutul dureros. El devine mult mai selectiv în iubire, iar pe plan profesional se concentrează doar pe ceea ce poate construi și îi aduce liniște și armonie. Starea lui generală se îmbunătățește considerabil deoarece nu își mai consumă energia încercând să salveze pe nimeni. Noul drum îi aduce limite clare, respect reciproc și mult mai puțină vinovăție.
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