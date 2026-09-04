Horoscopul săptămânii 7–12 septembrie 2026. O perioadă decisivă pentru bani, iubire și carieră. Zodiile care dau lovitura

Scris de Tabu

Publicat 4 sept. 2026, 12:54 Sursă astrosofa.com

Săptămâna 7–12 septembrie 2026 vine cu o combinație astrală care pune accent pe ordine, decizii și schimbări de direcție. Luna Nouă în Fecioară deschide un nou capitol, în timp ce trecerea lui Mercur în Balanță și a lui Venus în Scorpion schimbă modul în care sunt abordate comunicarea și relațiile.

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