Îngrijirea inimii: cele 3 alimente pe care cardiologii le păstrează mereu în dulap

Pentru a vă proteja sănătatea inimii, cardiologii americani recomandă trei alimente esențiale pentru o dietă sănătoasă și echilibrată. Și s-ar putea să le aveți deja în bucătărie!
Bolile cardiovasculare sunt a doua cauză principală de deces. Aceste afecțiuni afectează inima și vasele de sânge și sunt rezultatul mai multor factori, inclusiv comportamente riscante precum fumatul, consumul de alcool și o dietă dezechilibrată. De aceea, o alimentație sănătoasă este esențială pentru îngrijirea inimii.
Pentru a vă ajuta să știți de unde să începeți, trei cardiologi americani și-au împărtășit sfaturile în publicația americană EatingWell. Aceștia au enumerat trei alimente simple și accesibile, ușor de integrat în rutina zilnică pentru a vă proteja inima pe termen lung. Este important de menționat că niciun aliment nu poate preveni bolile cardiovasculare. Specialiștii intervievați recomandă adoptarea unei diete generale echilibrate care să includă aceste alegeri cheie.
Ovăz: ajută la reducerea colesterolului
Deși este un aliment de bază în dulapurile culturiștilor datorită conținutului său de carbohidrați și indicelui glicemic scăzut, acest aliment este, de asemenea, un aliat excelent pentru inimă. Foarte accesibil ca preț, poate fi savurat în budinci cu fructe sau adăugat în smoothie-uri.
După cum explică Dr. Elizabeth Klodas, cardiolog, „Ovăzul, la fel ca toate alimentele vegetale integrale, conține fitosteroli, un grup de substanțe produse de plante care blochează absorbția colesterolului în tractul digestiv.” Expertul recomandă alegerea ovăzului integral, deoarece acesta își păstrează toate fibrele și fitochimicalele.
Ulei de măsline: este foarte bogat în antioxidanți
Un ingredient de bază al bucătăriei mediteraneene, uleiul de măsline este plin de beneficii pentru sănătate. Cardiologii confirmă avantajele conținutului său ridicat de polifenoli antiinflamatori, antioxidanți și acid oleic. O meta-analiză amplă publicată în 2022, citată de cardiologi și care combină 13 studii cu peste 865.000 de participanți, evidențiază o legătură puternică între consumul de ulei de măsline și reducerea riscurilor cardiovasculare.
Pentru consum, alegeți ulei de măsline extravirgin, considerat cel mai bogat în antioxidanți și compuși vegetali bioactivi. În ceea ce privește utilizarea sa zilnică, Dr. Elizabeth Epstein afirmă: „Recomand să aveți întotdeauna la îndemână un ulei de măsline bun și să îl folosiți ca ulei principal de gătit, dar și să îl stropiți peste preparate pe parcursul zilei.”
Îți este greu să mănânci legume în fiecare zi? Pastele pe bază de leguminoase sunt o alternativă excelentă. Printre opțiunile ușor disponibile se numără cele făcute cu linte roșie sau năut. Bogate în fibre și proteine, acestea oferă un profil nutrițional mai atrăgător decât pastele tradiționale din grâu rafinat. Datorită conținutului ridicat de fibre, acestea ajută la îmbunătățirea nivelului de lipide (adică la evaluarea lipidelor din sânge, cum ar fi colesterolul total și LDL), ceea ce poate reduce riscul de boli de inimă.
Această abordare ajută la limitarea complicațiilor, așa cum confirmă un studiu din 2025 publicat în American Journal of Hypertension și evidențiat de cardiologi în EatingWell. Analizele arată că, la adulții în vârstă, un consum zilnic de leguminoase între 72,4 g și 214,7 g este asociat cu o reducere cu 34,0% a riscului de evenimente cardiovasculare majore. După cum a rezumat cardiologul Dr. Danielle Belardo, leguminoasele sunt „bogate în nutrienți, ușor de preparat și în conformitate cu principiile unei diete sănătoase pentru inimă, bazate pe dovezi”.