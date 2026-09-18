Îngrijirea inimii: cele 3 alimente pe care cardiologii le păstrează mereu în dulap

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 sept. 2026, 10:19

Pentru a vă proteja sănătatea inimii, cardiologii americani recomandă trei alimente esențiale pentru o dietă sănătoasă și echilibrată. Și s-ar putea să le aveți deja în bucătărie!

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