România va avea din nou Capitală Europeană a Culturii în 2034

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 sept. 2026, 11:31

România va găzdui din nou titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2034, după experiențele Sibiu 2007 și Timișoara 2023. Pentru următoarele ediții, Comisia Europeană propune un nou cadru, cu o procedură de candidatură simplificată și un accent mai mare pe efectele pe termen lung ale programului.

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