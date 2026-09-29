Corul Madrigal și actrița Rodica Mandache ne poartă pe Drumul Mătăsii

Scris de Andreea Damian Publicat: 29 sept. 2026, 08:17

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, aduce în premieră la București spectacolul extraordinar MADRIGAL: DRUMUL MĂTĂSII, ce se va desfășura la Aula Magna a Universității Politehnica București, la 3 octombrie 2026, de la ora 19:00.

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