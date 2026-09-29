Corul Madrigal și actrița Rodica Mandache ne poartă pe Drumul Mătăsii

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, aduce în premieră la București spectacolul extraordinar MADRIGAL: DRUMUL MĂTĂSII, ce se va desfășura la Aula Magna a Universității Politehnica București, la 3 octombrie 2026, de la ora 19:00.
Evenimentul reprezintă o călătorie muzicală și vizuală de-a lungul legendarei rute care a unit, timp de secole, Europa de Asia, și o are ca invitată specială pe actrița Rodica Mandache.
Biletele sunt disponibile online pe platforma www.entertix.ro.
După ce a fermecat publicul pe două continente, „Madrigal: Drumul Mătăsii” prezintă în premieră la București întâlnirea dintre Renașterea europeană și armoniile Orientului, evocând prin muzică, poezie și artă vizuală legăturile dintre civilizații și schimburile culturale care au traversat secolele.
Corul Madrigal interpretează lucrări inspirate din universul muzical al Asiei – din Japonia, China, India, Kazahstan și Georgia, precum și al Europei – din Germania, România, Italia, Spania și Portugalia, într-un repertoriu construit în jurul călătoriei artistice și dialogului cultural. Invitata specială Rodica Mandache îmbogățește emoția spectacolului cu poeme culese din lirica țărilor aflate pe fascinantul Drum al Mătăsii.
Experiența muzicală este completată de o regie originală și de o scenografie special concepută pentru acest spectacol. Decorul spectacolului reunește, într-o creație filigranată impresionantă, edificii și peisaje iconice de pe vechiul drum cultural și comercial, în timp ce light design-ul amplifică atmosfera și impactul fiecărui moment de pe scena Aulei Magna a Universității Politehnica din București.
Una dintre cele mai cunoscute și iubite actrițe, Rodica Mandache este deținătoarea unei cariere impresionante de peste 60 de ani în teatrul și cinematografia din România. Joacă pe scena teatrului Odeon din București și colaborează cu alte teatre din țară – precum „Maria Filotti” din Brăila, „Vasile Alecsandri” din Iași, „Nottara”, Teatrul Mic și TNB din București și multe altele, în zeci de roluri remarcabile.