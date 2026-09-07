Platforma de streaming La Scala din Milano devine gratuită

Platforma de streaming a Teatrul Scala din Milano, LaScalaTV, devine gratuita incepand de marti, 1 septembrie.
Practic, oricine isi face cont poate vedea, fara nicio taxa, intregul catalog al platformei: opere, balet, concerte, productii recente si spectacole istorice, dirijate in trecut de nume precum Claudio Abbado sau Riccardo Muti.
Lansata in 2023, LaScalaTV s-a construit in jurul a noua camere video, instalate in sala Teatrului Piermarini si operate de la distanta, capabile sa surprinda in direct spectacolele de opera, balet si concertele. De la inceput, rezultatul a fost apreciat ca fiind net superior productiilor televiziunii publice italiene, care recurge des la tot felul de artificii de regie.
In cei trei ani de la lansare, platforma a strans o arhiva consistenta de 31 de productii de opera recente, 13 inregistrari mai vechi, opt balete, 26 de concerte si o serie de materiale educative, alaturi de continut din culisele productiilor.
O parte din inregistrarile istorice provin chiar din arhiva postului public Rai, cu care Teatro alla Scala are un parteneriat de productie ce dureaza de jumatate de secol.
Catalogul acopera decenii intregi din istoria dirijoratului de la Scala: de la inregistrari cu Claudio Abbado si Riccardo Muti, pana la lucrari mai recente, semnate de Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Fabio Luisi sau Speranza Scappucci. Regia productiilor apartine unor nume precum Robert Carsen, Davide Livermore, Mario Martone, David McVicar, Giorgio Strehler, Graham Vick, Deborah Warner si Franco Zeffirelli.
Din 1 septembrie, catalogul se imbogateste cu doua titluri: „L’opera seria”, de Florian Leopold Gassmann, o satira la adresa conventiilor teatrale, pusa in scena in 2025 de Laurent Pelly, cu Christophe Rousset la dirijat si cu Julie Fuchs, Mattia Olivieri, Pietro Spagnoli si Giovanni Sala in distributie, precum si „Requiem”, de Mozart, in interpretarea dirijata de Thomas Guggeis in 2024.
Vor urma alte doua lansari importante: „Gurre-Lieder”, de Schonberg, dirijata de Riccardo Chailly in 2024, cu solistii Camilla Nylund, Andreas Schager, Okka von der Damerau, Michael Volle si Norbert Ernst, si „Gotterdammerung”, spectacolul care incheie, pe platforma, Ciclul Inelului de la Scala, adica exact productia cu care teatrul a marcat, anul acesta, 150 de ani de la premiera integrala a Ciclului Inelului, la Bayreuth. Regia acestei montari ii apartine lui Sir David McVicar, la pupitru se afla Simone Young.
Teatrul mai pregateste cateva transmisiuni live pentru lunile urmatoare: o noua montare a operei „L’elisir d’amore”, programata pentru luna septembrie, cu tineri interpreti din Academia Teatrului alla Scala, dirijata de Marco Alibrando si regizata de Maria Mauti. Tot in septembrie va fi transmis live un program dedicat lui Brahms si Schumann, dirijat de Daniele Rustioni, iar in noiembrie va urma opera „Faust”, de Gounod, intr-o noua productie regizata de Johannes Erath si dirijata tot de Rustioni, cu Vittorio Grigolo, Marina Rebeka si Alex Esposito in rolurile principale.
Pana la aceasta schimbare, platforma functiona pe baza de abonament, cu tarife de 15 euro pentru o luna sau 100 de euro pentru un an, care puteau fi achizitionate online, pe www.lascala.tv, existand si varianta abonamentului cadou, reduceri pentru abonamentele anuale si oferte dedicate companiilor, iar abonatii la stagiunea Teatrului alla Scala primeau o reducere de 30 de euro la abonamentul anual.