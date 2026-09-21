Madrigal și Cantus Mundis susțin un concert gratuit la Spitalul Colțea

Scris de Andreea Damian Publicat: 21 sept. 2026, 14:47

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, alături de copii din corurile Cantus Mundi, vor susține miercuri, 23 septembrie 2026, de la ora 20:45, un concert extraordinar în curtea Spitalului Clinic Colțea din București.

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