Napoli își redeschide bisericile abandonate

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 sept. 2026, 08:07

Napoli încearcă să dea o nouă viață unor clădiri religioase închise de ani întregi. În centrul proiectului se află tineri din cartiere vulnerabile, care au început să lucreze ca ghizi și administratori ai patrimoniului orașului.

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