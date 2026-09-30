Fenomenul global WICKED vine pentru prima dată în România. Musicalul care a cucerit peste 65 de milioane de spectatori din întreaga lume ajunge la București

Scris de Tabu Publicat: 30 sept. 2026, 12:25

Fenomenul global WICKED ajunge pentru prima dată în România! Musicalul care a cucerit peste 65 de milioane de spectatori din întreaga lume va fi prezent la București, la ROMEXPO – Pavilionul Central, între 31 martie și 4 aprilie 2027, într-o serie limitată de reprezentații. Producția aduce pe scenă povestea neștiută a vrăjitoarelor din Oz, alături de peste 100 de artiști, membri ai echipei tehnice și ai orchestrei, decoruri spectaculoase, sute de costume și melodii devenite legendare.

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