Femgore, un nou gen exploziv: de ce comediile romantice nu mai sunt prezente în ficțiunea pentru femei

Uită de romantism. Un nou gen exploziv explorează brutalitatea și horror-ul corporal pe care le experimentează femeile. Se numește femgore și este cea mai la modă tendință literară.
După cum sugerează numele, aceste cărți au protagoniste feminine și sunt adesea scrise de femei. Dar ele conțin totodată, în mod esențial esențial, „gore”, adică descrieri oribile ale unor acte de violență, rănire sau mutilare. Ar merita amintit că sensul inițial al cuvântului „gore” în limba engleză era „sânge închegat” și că aceste descrieri sunt frecvent întâlnite în „body horror”, un subgen al genului de groază - în acest caz e vorba de o groază stârnită de scene de distrugere și desfigurare a corpului uman, potrivit The Guardian.
La nivel global, căutările online legate de „female horror” și „body horror” au crescut constant în ultimii cinci ani, potrivit Google.
Tendințe similare pot fi observate în America Latină, unde multe scriitoare redefinesc genul horror prin prisma vrăjitoriei, fantomelor și politicilor de gen, într-un subgen numit Nuevo Gótico Latinoamericano.
În India există, de asemenea, un interes sporit în genul horror care are în centru femeile, în special în cinematografie.
Apariția termenului femgore și popularitatea sa tot mai mare sunt alimentate parțial de platforme de socializare precum TikTok și tendința #BookTok, care le permite autorilor să-și promoveze lucrările care urmează să fie publicate către o comunitate existentă de iubitori de cărți.
Editurile mari au început să acorde atenție subgenului femgore, pe măsură ce popularitatea acestui fenomen a crescut. O serie de cărți etichetate drept femgore au ajuns bestsellere în Marea Britanie, iar unele titluri urmează să fie adaptate ca producții cinematice.
Termenul surprinde „o orientare a artistelor către gore și body horror… o reconsiderare a modului în care vorbim despre corpurile noastre, despre corpul feminin și despre transformarea corporală”, spune Stacey Abbott, profesoară de film la Universitatea Northumbria și expertă în genul de groază.
Ce este „body horror-ul” feminin?
Reinterpretarea și revendicarea body horror-ului pentru a explora modul în care este descris corpul feminin reprezintă un element central al genului.
Body horror-ul se concentrează asupra violentării grotești, transformării, degenerării sau distrugerii corpului fizic. Femgore reprezintă, în esență, abordarea acestora printr-o prismă feminină.
În mod tradițional, femeile din romanele și filmele de groază sunt prezentate fie ca victime, fie ca ucigașe răzbunătoare, fie ca așa-zisa „final girl” – supraviețuitoarea solitară care înfruntă monstrul sau criminalul.
Protagonistele din femgore au adesea o profunzime mai mare – exprimă durere, traumă, furie și dorință.