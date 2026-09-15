Femgore, un nou gen exploziv: de ce comediile romantice nu mai sunt prezente în ficțiunea pentru femei

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 sept. 2026, 09:04

Uită de romantism. Un nou gen exploziv explorează brutalitatea și horror-ul corporal pe care le experimentează femeile. Se numește femgore și este cea mai la modă tendință literară.

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