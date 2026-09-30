Strada Radu Beller din Capitală devine galerie de artă în aer liber, în weekend

Scris de Andreea Damian Publicat: 30 sept. 2026, 09:57

Strada Radu Beller se transformă weekendul acest, pe 3 și 4 octombrie, într-un spațiu expozițional în aer liber. Locuitorii Sectorului 1 și cei care ajung în zonă vor putea vedea lucrări și instalații de sculptură contemporană și vor putea participa gratuit la ateliere și alte activități destinate publicului.

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