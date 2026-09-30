Strada Radu Beller din Capitală devine galerie de artă în aer liber, în weekend

Strada Radu Beller se transformă weekendul acest, pe 3 și 4 octombrie, într-un spațiu expozițional în aer liber. Locuitorii Sectorului 1 și cei care ajung în zonă vor putea vedea lucrări și instalații de sculptură contemporană și vor putea participa gratuit la ateliere și alte activități destinate publicului.
28 de lucrări, expuse pe strada Beller
Evenimentul “Galeria Beller” este organizat de Primăria Sectorului 1, în parteneriat cu Filiala de Sculptură București a Uniunii Artiștilor Plastici, prin platforma Zilele Sculpturii București.
Lucrările vor fi amplasate direct în spațiul stradal, astfel încât expoziția să facă parte din traseul obișnuit al celor care locuiesc, lucrează sau trec prin zonă.
Expoziția reunește 28 de lucrări și instalații realizate de opt artiști: Alin Carpen, Darie Dup, Alexandru Marinete, Alexandru Papuc, Alexandru Ranga, Elena Scutaru, Ovidiu Toader și Victoria Zidaru. Selecția îi aparține curatoarei Reka Csapo Dup și a fost realizată în funcție de relația dintre lucrări și spațiul stradal.
Ateliere de sculptură și activități pentru copii
Programul include activități prin care publicul poate interacționa direct cu materialele și cu procesul de realizare a unei lucrări.
Participanții vor putea lucra cu materiale folosite în sculptură și vor contribui la realizarea unei lucrări colective pe parcursul celor două zile.
Pentru copii sunt pregătite ateliere de modelaj și de amprentă în ipsos.
În Piața Dorobanți vor avea loc, de asemenea, activități dedicate explorării formelor și materialelor din spațiul urban.
Sculptură de mici dimensiuni și traseul “Gustă Beller”
Galeria Beller va include și standuri dedicate sculpturii de mici dimensiuni, iar lucrările prezentate vor fi disponibile pentru achiziție.
Restaurantele și terasele participante vor completa programul prin traseul “Gustă Beller”, construit în jurul unor procese comune sculpturii și bucătăriei.
Film despre Constantin Brâncuși
Sâmbătă, 3 octombrie, Galeria Beller va intra în circuitul Nopții Albe a Galeriilor.
În aceeași seară va fi proiectat filmul “Scrisoare imaginară a lui Constantin Brâncuși”, regizat de Cornel Mihalache. Proiecția este realizată cu sprijinul Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare “Constantin Brâncuși”, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea artistului.
Program și acces
Galeria Beller se deschide sâmbătă, 3 octombrie, la ora 10:00 și rămâne deschisă până seara.
Duminică, 4 octombrie, programul continuă până la ora 18:00.
Participarea la expoziție și la activitățile publice este gratuită.