Zilele Bucureștiului 202Programul evenimentelor din 19 și 20 septembrie: concerte, spectacole și activități cu acces gratuit

Scris de Andreea Damian Publicat: 17 sept. 2026, 08:45

Zilele Bucureștiului sunt sărbătorite în acest weekend prin concerte, spectacole, proiecții de video mapping, tururi ghidate și expoziții. Evenimentele marchează 567 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre zilele bucurestiuluievenimentespectacole