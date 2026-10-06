Musicalul „Wicked” ajunge pentru prima dată în România

Musicalul „Wicked” va fi prezentat pentru prima dată în România, la București, între 31 martie și 4 aprilie 2027. Producția internațională, inspirată de povestea vrăjitoarelor din Oz, a fost văzută până acum de peste 65 de milioane de spectatori în peste 130 de orașe din 16 țări
Spectacolul va putea fi văzut la Romexpo, Pavilionul Central, timp de cinci zile. Programul include câte o reprezentație pe 31 martie, 1 și 2 aprilie, două reprezentații pe 3 aprilie și alte două pe 4 aprilie. Durata spectacolului este de două ore și 20 de minute, cu o pauză de 20 de minute.
Calendarul reprezentațiilor "Wicked" din România:
31 martie 2027, ora 19:30
1 aprilie 2027, ora 19:30
2 aprilie 2027, ora 19:30
3 aprilie 2027, ora 14:00
3 aprilie 2027, ora 19:30
4 aprilie 2027, ora 11:00
4 aprilie 2027, ora 15:30
Biletele sunt disponibile online, la prețurile cuprinse între 186 lei și 696 lei.
Povestea din spatele musicalului "Wicked"
"Wicked" spune povestea a două tinere care ajung să aibă destine opuse în lumea din Oz. Una dintre ele este Elphaba, o tânără cu pielea verde-smarald, talentată și neînțeleasă de cei din jur. Cealaltă este Glinda, frumoasă, ambițioasă și populară. Cele două se întâlnesc înainte ca Dorothy să ajungă în Oz. Relația lor începe ca o prietenie neașteptată, dar se transformă treptat într-o rivalitate care le schimbă viețile. Povestea oferă astfel o perspectivă diferită asupra personajelor cunoscute din universul "Vrăjitorul din Oz".
Spectacolul are la bază romanul "Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West", scris de Gregory Maguire. Musicalul are muzica și versurile semnate de Stephen Schwartz, iar libretul îi aparține lui Winnie Holzman.
Povestea din "Wicked" a fost adaptată și pentru cinema. Prima parte a filmului "Wicked", lansată în 2024, le-a avut în rolurile principale pe Cynthia Erivo și Ariana Grande.