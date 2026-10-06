Musicalul „Wicked” ajunge pentru prima dată în România

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 oct. 2026, 08:07

Musicalul „Wicked” va fi prezentat pentru prima dată în România, la București, între 31 martie și 4 aprilie 2027. Producția internațională, inspirată de povestea vrăjitoarelor din Oz, a fost văzută până acum de peste 65 de milioane de spectatori în peste 130 de orașe din 16 țări

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