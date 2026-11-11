Bestsellerul „Insula copacilor dispăruți”, de Elif Shafak, va fi ecranizat

Romanul „The Island of Missing Trees”, scris de Elif Shafak, una dintre cele mai apreciate autoare contemporane, va fi adaptat pentru marele ecran.
Compania Rubicon Pictures a anuntat ca a inceput dezvoltarea unui lungmetraj bazat pe bestsellerul publicat in 2021. Producatoarea Sheryl Crown a achizitionat drepturile de ecranizare, iar scenariul va fi scris de Mario Theodorou. Eyup Can Saglik si Christos Michaels sunt implicati in proiect in calitate de producatori executivi. Filmul se afla intr-o etapa incipienta de dezvoltare, iar distributia, regizorul si data premierei nu au fost inca anuntate.
Elif Shafak si-a exprimat entuziasmul fata de proiect, explicand ca cinematografia poate aduce povestea in fata unui public mai larg si poate amplifica temele romanului, precum identitatea, migratia, apartenenta si vindecarea traumelor.
Cartea, nominalizata la prestigiosul Women’s Prize for Fiction, spune o poveste de dragoste imposibila, pe fundalul conflictului din Cipru, si exploreaza felul in care razboaiele, pierderile si secretele de familie influenteaza generatiile urmatoare.
Cartea spune povestea unei adolescente ce tocmai și-a pierdut mama.
Ada, în vârstă de 16 ani, suferă după ce tocmai și-a pierdut mama și este profund traumatizată de refuzul constant al părinților ei de a discuta despre moștenirea cipriotă a familiei.
Povestea Adei merge într-un trecut marcat de conflictul din 1974, din Cipru, când părinții ei s-au îndrăgostit, cei doi iubți fiind de etnii diferite-greacă și turcă. Părinții vor emigra în cele din urmă la Londra.
În mare parte, povestea este spusă de un smochin înțelept, Shafak folosindu-se de această traumă transmisă de-a lungul mai multor generații pentru a vorbi despre iubire și durere, cu forța narativă cu care și-a obișnuit fanii.