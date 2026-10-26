Filmul de Oscar care i-a adus un mic omagiu Nadiei Comăneci

Filmul „Agentul secret” (The Secret Agent) va putea fi văzut și în streaming de spectatorii din România, la jumătate de an după ce a apărut în cinematografe. Are în palmares o nominalizare surprinzătoare la Premiul Oscar.
„Agentul secret”, un thriller politic în limba portugheză, a intrat în streaming pe HBO Max în data de 23 octombrie.
„Brazilia, 1977. Marcelo (n.r. jucat de actorul Wagner Moura), un expert în tehnologie trecut de 40 de ani, trăiește ca un fugar. În plină săptămână de Carnaval, ajunge la Recife cu speranța de a-și regăsi fiul și de a găsi liniștea pe care o caută de ani de zile. Dar orașul pulsează de violență și neliniște, iar culorile, muzica și agitația carnavalului ascund o lume în care pericolul pândește la fiecare colț”, notează descrierea pentru „Agentul secret” publicată de Cinemagia.ro.
„Între dorința de a se reconecta cu familia și realitatea dură a Braziliei anilor ’70, Marcelo devine un ‘agent’ prins fără voie într-o rețea de tensiuni politice, sociale și personale. O poveste despre supraviețuire și memorie, într-o epocă în care adevărul era adesea ascuns în umbre”, adaugă aceasta.
Lungmetrajul în regia cineastului brazilian Kleber Mendonça Filho rezervă o surpriză publicului român: un omagiu subtil adus Nadiei Comăneci.
Regizorul Kleber Mendonça Filho a explicat într-un interviu acordat site-ului Like5 în luna mai a anului trecut de ce a dorit să includă o fotografie a Nadiei Comăneci în lungmetrajul său și de ce alege să includă mici „muzee” cu fotografii în producțiile sale.
„Consider că cinema-ul este un document. Când faci un film, acesta devine un document. Fie că e un film prost sau bun, rămâne un document care ar putea fi foarte interesant peste 70 de ani pentru că vezi lucruri care nu mai există. Așadar, când intri într-un muzeu, e ca și cum te-ai uita la cronologia vieții. Personajul Sebastiana are un mic muzeu în casa ei, cu fotografii și documente. Mi se pare frumos și semnificativ în multe sensuri”, a spus regizorul brazilian în vârstă de 57 de ani.
„Iar fotografiile alese pot impresiona și dacă nu știi pe cine reprezintă. Mi-o amintesc pe Nadia Comăneci pentru că era un fenomen mondial în 1976 și la finalul anilor ’70. Era ca Messi. Și i-am spus scenografului: știi ce ar trebui să avem aici? O fotografie cu Nadia Comăneci și mama lui Sebastiano. Fără niciun comentariu legat de Nadia pentru că dacă nu știi cine e, vei avea o problemă. Dar poți învăța cu filmul, poți deschide internetul și poți descoperi lucruri”, a subliniat el.