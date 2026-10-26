Filmul de Oscar care i-a adus un mic omagiu Nadiei Comăneci

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 oct. 2026, 07:53

Filmul „Agentul secret” (The Secret Agent) va putea fi văzut și în streaming de spectatorii din România, la jumătate de an după ce a apărut în cinematografe. Are în palmares o nominalizare surprinzătoare la Premiul Oscar.

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