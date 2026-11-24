Scris de Andreea Damian Publicat: 24 nov. 2026, 14:20

Cu ocazia Zilei Naționale a României, marți, 1 decembrie 2026, mai multe instituții culturale din București oferă acces gratuit vizitatorilor, fiind o ocazie de a descoperi obiecte de patrimoniu, colecții de artă și spații în care s-au desfășurat unele dintre cele mai importante evenimente din istoria României.

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