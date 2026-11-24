Cu ocazia Zilei Naționale a României, marți, 1 decembrie 2026, mai multe instituții culturale din București oferă acces gratuit vizitatorilor, fiind o ocazie de a descoperi obiecte de patrimoniu, colecții de artă și spații în care s-au desfășurat unele dintre cele mai importante evenimente din istoria României.
Muzeul National de Istorie a Romaniei va putea fi vizitat gratuit intre orele 9:00 si 17:00.
Publicul va avea acces la cele trei mari expozitii permanente ale muzeului – Tezaurul Istoric, Copia Columnei lui Traian si Lapidarium –, precum si la expozitiile temporare.
Tezaurul Istoric reuneste unele dintre cele mai valoroase obiecte din patrimoniul national, printre care bijuterii antice, obiecte de aur si argint, piese de orfevrarie medievala si insemne ale regalitatii romanesti.
Muzeul se afla pe Calea Victoriei nr. 12. Mai multe informatii sunt disponibile pe mnir.ro.
Muzeul National de Arta al Romaniei va deschide Spatiile Istorice ale fostului Palat Regal, intre orele 16:00 si 20:00.
Vizitatorii vor avea ocazia sa descopere Sala Tronului, Sufrageria Regala si Scara Voievozilor, spatii reprezentative pentru istoria monarhiei romanesti.
Institutia a precizat ca restul muzeului va fi inchis in aceasta zi. In mod obisnuit, muzeul nu este deschis publicului in zilele de marti, insa de Ziua Nationala va avea acest program special.
Muzeul se afla pe Calea Victoriei nr. 49-53. Intrarea de Ziua Nationala este gratuita, conform regulamentului de vizitare publicat pe mnar.arts.ro.
Muzeul Colectiilor de Arta din Bucuresti are, de asemenea, acces gratuit in prima zi de marti a fiecarei luni, care in decembrie coincide cu Ziua Nationala.
Gazduit de Palatul Romanit, muzeul reuneste colectii particulare donate statului roman, cu lucrari de pictura, sculptura, grafica, arta decorativa romaneasca, europeana si orientala.
Programul obisnuit de marti este 10:00–18:00, insa institutia nu a comunicat separat programul special al acestui sediu pentru 1 decembrie 2026.
Adresa: Calea Victoriei nr. 111.
Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” din București va avea, de asemenea, acces gratuit de 1 decembrie.
De 1 Decembrie, istoria prinde viață la Muzeul Militar Național!
Cei care trec pragul muzeului vor vizita Pavilionul de Aviație, cei mici vor participa la atelier specifice. Va exista și o cabină foto ca să pleci acasă cu o amintire specială.
„De Ziua Națională a României, vă invităm să sărbătorim împreună la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, într-o zi dedicată istoriei, descoperirii și experiențelor pentru toate vârstele.
Vă așteptăm să explorați patrimoniul muzeului, să vizitați Pavilionul de Aviație și să urcați la bordul unui elicopter, dar și să descoperiți îndeaproape tehnica militară, având ocazia de a urca într-un șenilat.
Pentru cei mici, am pregătit o serie de activități și experiențe interactive dedicate Zilei Naționale, prin care istoria va prinde viață într-un mod atractiv și plin de surprize.”, transmit reprezentanții muzeului.
Muzeul se află pe Str. Mircea Vulcănescu nr. 125–127, București.