Bucureștiul devine capitala teatrului pentru zece zile

Festivalul Național de Teatru a ajuns la cea de-a 36-a ediție și se desfășoară la București, între 16 și 25 octombrie 2026.
Evenimentul, organizat de UNITER, reunește 36 de spectacole în selecția oficială, alături de numeroase evenimente conexe.
Tema ediției este „(…)perfect uman”, o invitație la explorarea imperfecțiunilor, vulnerabilităților și contradicțiilor care definesc experiența umană.
Teatrul iese din sălile de spectacol
Festivalul Național de Teatru nu înseamnă doar reprezentații pe scenă.
Programul include spectacole-lectură, proiecții de spectacole de teatru TV, producții radiofonice, expoziții și lansări de carte.
Un loc important îl ocupă întâlnirile dintre artiști și public, în cadrul cărora sunt discutate teme legate de creația teatrală și de rolul culturii în societate.
Ediția din acest an include și modulul FNT Educațional, dedicat dialogului cu tinerii și celor interesați să descopere mai multe despre profesiile din lumea teatrului.
Opera și opereta, prezente în festival
O altă particularitate a ediției din 2026 este prezența unor producții de operă și operetă.
Programul include spectacole precum „Carmen”, de Georges Bizet, și „Lakmé”, de Léo Delibes, realizate de Opera Națională București.
De asemenea, publicul poate descoperi producții precum „Romeo și Julieta”, prezentată de Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.
Prin această selecție, organizatorii își propun să evidențieze legăturile dintre teatru, muzică și celelalte arte ale spectacolului.
Festivalul continuă până pe 25 octombrie
Reprezentațiile au loc în mai multe teatre și spații culturale din București, iar programul diferă de la o zi la alta.
Biletele sunt disponibile prin platformele indicate de organizatori, în limita locurilor disponibile. Unele evenimente conexe au acces gratuit, însă pot necesita rezervare.
Festivalul Național de Teatru continuă până duminică, 25 octombrie, oferind publicului ocazia de a descoperi spectacole din întreaga țară, fără să părăsească Bucureștiul.
Programul complet, informațiile despre reprezentații și bilete pot fi consultate pe site-ul oficial, fnt.ro.