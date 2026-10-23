Comenzi neobișnuit de mari de cărți second-hand. Legătura surprinzătoare cu AI

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 oct. 2026, 08:50

Cărți vechi, inclusiv manuale tehnice, lucrări medicale și volume de matematică sau fizică, sunt cumpărate în cantități neobișnuit de mari de pe piața second-hand. Fenomenul a atras atenția librarilor din Canada și din alte țări, care au observat comenzi pentru sute sau chiar mii de volume aparent fără legătură între ele.

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