O femeie a scris 371 de cărți în 20 de luni cu ajutorul inteligenței artificiale

O scriitoare sud-africană a publicat aproape 400 de cărți din februarie 2025 și până în prezent, folosind inteligența artificială (AI) pentru a accelera procesul creativ. Metoda sa i-a adus atât succes, cât și critici dure.
Scriitoarea Coral Hart, un pseudonim folosit pentru a o proteja, a devenit un simbol controversat al influenței AI în lumea editorială. Ea a scris 371 de cărți în 20 de luni cu ajutorul inteligenței artificiale.
„Am ales să fiu cea care se arată și spune: trebuie să avem aceste discuții despre Ai și scris”, declară ea sub pseudonim, o măsură de protecție împotriva atacurilor online, potrivit Le Figaro. Scriitoarea a adăugat: „Tehnologia este aici. (...) Nu o vor opri doar pentru că unii autori au decis asta”.
Înainte de a-și începe aventura cu AI, Coral Hart a acumulat 14 ani de experiență în domeniul editorial și a scris zeci de cărți fără ajutor tehnologic.
În 2025, ea a dedicat trei luni pentru a învăța să folosească modele de inteligență artificială și să dezvolte o matrice capabilă să genereze un manuscris.
„Dacă doar îi spui lui ChatGPT sau Claude: «scrie-mi o carte», vei obține ceva catastrofal, pentru că nu le-ai oferit nimic”, explică ea. Hart utilizează diverse instrumente AI, inclusiv ChatGPT pentru dialoguri, Claude pentru proză, iar Grok este preferat pentru scenele erotice datorită abordării sale „total dezinhibată”.
„Când am început, puteam scrie doar un paragraf o dată și aveam nevoie de două sau trei cerințe. Acum pot obține un prim draft dintr-odată”, menționează scriitoarea.
Prima versiune generată, considerată „slabă”, trece prin mai multe revizuiri AI, care asigură coerența narativă și stilistică. În final, ea rafinează textul, rescriind anumite pasaje.
Coral Hart estimează că a vândut peste un milion de exemplare sub formă digitală, tipărită și audio, generând un venit de peste un milion de dolari doar în 2026. În plus, ea a fondat o companie care a instruit sute de persoane să folosească metoda sa și se pregătește să lanseze un software dedicat autorilor AI, numit Autorythm.
Criticată pentru contribuția la dezvoltarea AI în literatură, Hart răspunde simplu: „Cărțile mele se vând. Cititorii nu citesc cărți proaste, le returnează”