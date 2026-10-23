O femeie a scris 371 de cărți în 20 de luni cu ajutorul inteligenței artificiale

Scris de Andreea Damian Publicat: 23 oct. 2026, 08:53

O scriitoare sud-africană a publicat aproape 400 de cărți din februarie 2025 și până în prezent, folosind inteligența artificială (AI) pentru a accelera procesul creativ. Metoda sa i-a adus atât succes, cât și critici dure.

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